22 may. 2026
Copa Libertadores

Show de Alex Arce en la Copa Libertadores

Un triplete del paraguayo Álex Arce y un tanto del colombiano Sebastián Villa sellaron este jueves una maciza victoria por 2-4 de Independiente Rivadavia sobre La Guaira y el paso anticipado del conjunto argentino a los octavos de final de la Copa Libertadores desde la cima del Grupo C.

Mayo 22, 2026 07:12 a. m. • 
Por Redacción D10
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Alex Arce es el goleador de la Libertadores 2026.

Foto: @Libertadores

Un triplete del paraguayo Álex Arce y un tanto del colombiano Sebastián Villa sellaron este jueves una maciza victoria por 2-4 de Independiente Rivadavia sobre La Guaira y el paso anticipado del conjunto argentino a los octavos de final de la Copa Libertadores desde la cima del Grupo C.

El Independiente Rivadavia lidera con 13 puntos de 15 posibles y La Guaira yace en el sótano con 3, un capital mínimo para luchar por la otra plaza a la fase de los dieciséis mejores del torneo, y mejores posibilidades de buscar el tercer puesto, que da derecho a jugar una repesca por una plaza en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En mejores condiciones para luchar por alguna de esas dos opciones quedaron al cierre de la quinta jornada de la fase de grupos Bolívar y Fluminense, igualados con 5 puntos.

Fluminense recibirá el 27 de mayo a La Guaira y Bolívar al ya clasificado equipo de Mendoza para cerrar la actividad del Grupo C.

Arce puso adelante a los visitantes en el estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela (UCV) con un cabezazo tras un centro del colombiano Sebastián Villa.

Diego Osío, asistido por el argentino Guillermo Ortiz, consiguió el empate en el minuto 28, tras una revisión del VAR.

Pero poco después, Villa volvió a brillar con el segundo para la Lepra, tras una asistencia de Matías Alejandro Fernández, un gol que también pasó por la revisión del VAR.

El panameño Jorge Abdiel Gutiérrez buscó nuevamente el empate, pero se encontró con la pared de Nicolás Bolcato.

Ambos clubes cerraron la primera parte con estadísticas similares en remates, posesión de balón y en la precisión de los pases.

En la segunda mitad del encuentro, Arce se convirtió en el actual goleador de la 67 edición de la Copa Libertadores, al anotar dos más y sumar un total de ocho en lo que va de torneo.

De esta manera, superó a su connacional Carlos González Espínola, quien juega para Independiente del Valle de Ecuador y suma seis goles hasta la fecha.

Además, es la segunda vez que Arce marca un triplete en la actual edición, ya que lo hizo el pasado 30 de abril en un partido también contra La Guaira.

Juan Castellanos, quien entró a jugar para la segunda parte, firmó el segundo gol para los dirigidos por el argentino Héctor Bidoglio.

Copa Libertadores Alex Arce Fútbol Internacional
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