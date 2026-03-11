11 mar. 2026
Libertad

Libertad analiza la contratación de un delantero

Pensando en la Copa Libertadores, el presidente de Libertad, Rubén Di Tore, dijo que están analizando la posibilidad de reforzarse con un atacante. “Estamos viendo, pero no creo. Vamos a ver qué se puede hacer”, indicó.

Marzo 11, 2026 12:29 p. m. • 
Por Redacción D10
Libertad

Libertad se está recuperando en el torneo.

Foto: Gentileza - Libertad

Libertad podría reforzarse con un jugador más pensando en la Copa Libertadores. De acuerdo con lo que dijo su presidente, Rubén Di Tore, se está analizando, aunque no están muy convencidos.

Estamos viendo, pero no creo. Vamos a ver qué se puede hacer. La idea es arreglarnos con nuestro plantel, pero veremos qué hay”, sostuvo el titular repollero en charla para el programa Fútbol a lo Grande.

Al detallar sobre la posición, señaló: “Lo que estábamos buscando antiguamente y nos faltó, era un centrodelantero”. No obstante, aclaró: “Pero no hay en el mercado y los pocos que hay y que están jugando y tienen destaque internacional, están fuera del presupuesto de nuestra liga y es imposible”.

Por otro lado, destacó la actuación que viene teniendo el juvenil Amín Molinas y que podría dar el salto “así como viene creciendo, viene jugando, recién tiene 20 años, tiene un potencial muy bueno y lo estamos viendo jugar partidos de Primera donde ya es protagonista, ya es figura. Creo que va a ir creciendo, tiene futuro para irse afuera”, expresó.

Recordó que cuando fue cedido al “2 de Mayo ya empezó a tener actuaciones muy buenas y eso valió para que el Chiqui (Francisco Arce) lo llame y lo tenga en cuenta”.

Libertad
Redacción D10
