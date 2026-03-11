Libertad analiza la contratación de un delantero

Libertad podría reforzarse con un jugador más pensando en la Copa Libertadores. De acuerdo con lo que dijo su presidente, Rubén Di Tore, se está analizando, aunque no están muy convencidos.

“Estamos viendo, pero no creo. Vamos a ver qué se puede hacer. La idea es arreglarnos con nuestro plantel, pero veremos qué hay”, sostuvo el titular repollero en charla para el programa Fútbol a lo Grande.

Al detallar sobre la posición, señaló: “Lo que estábamos buscando antiguamente y nos faltó, era un centrodelantero”. No obstante, aclaró: “Pero no hay en el mercado y los pocos que hay y que están jugando y tienen destaque internacional, están fuera del presupuesto de nuestra liga y es imposible”.

Por otro lado, destacó la actuación que viene teniendo el juvenil Amín Molinas y que podría dar el salto “así como viene creciendo, viene jugando, recién tiene 20 años, tiene un potencial muy bueno y lo estamos viendo jugar partidos de Primera donde ya es protagonista, ya es figura. Creo que va a ir creciendo, tiene futuro para irse afuera”, expresó.

Recordó que cuando fue cedido al “2 de Mayo ya empezó a tener actuaciones muy buenas y eso valió para que el Chiqui (Francisco Arce) lo llame y lo tenga en cuenta”.