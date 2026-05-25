Haedo Valdez, nuevo entrenador del Libertad

El ex goleador paraguayo Nelson Haedo fue anunciado ayer de forma oficial como nuevo entrenador del Club Libertad, iniciando así una nueva etapa en su carrera, ahora desde el banco albinegro.

“¡El León es Gumarelo!”, anunció por todo lo alto Libertad en sus diferentes redes sociales. El profesional paraguayo posó con el presidente honorario Horacio Cartes y el actual titular, Rubén Di Tore.

El ex delantero de la Albirroja asume este nuevo desafío con el objetivo de conducir al conjunto repollero a lo más alto del fútbol nacional.

Anteriormente, estuvo como entrenador de la Sub 23 del Werder Bremen (Alemania). En las últimas semanas estuvo recorriendo el interior del país captando talento para su academia de fútbol que lleva su nombre.

Gran expectativa. El “León Guaraní”, reconocido por su garra, liderazgo y trayectoria en clubes de Europa y en la Selección Paraguaya de fútbol, tendrá su primera experiencia al frente del plantel principal de Libertad, generando enorme expectativa entre los aficionados albinegros. Por el momento se desconocen todavía a los demás integrantes de su cuerpo técnico.

Cabe resaltar, sin embargo, que la institución de Tuyucuá apuesta por la identidad, el carácter y la mentalidad competitiva de Haedo Valdez para encarar la segunda parte de la temporada 2026, en la que el Gumarelo buscará retomar los primeros planos del campeonato doméstico.

Con esta designación, Libertad abre un nuevo capítulo bajo el mando de una figura muy querida por el fútbol paraguayo. Y, por otra parte, pone fin al trabajo de Juan Eduardo Samudio que concluyó su etapa como estratega, tras la culminación del un penoso Torneo Apertura.