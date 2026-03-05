Lezcano guía a Olimpia a la fase de grupos de la Sudamericana

Por su presente en el Torneo Apertura y por su experiencia en el campo internacional, Olimpia saltó como favorito frente a un Sportivo Trinidense que pretendía dar el golpe deportivo y económico en el estadio Defensores del Chaco.

El conjunto auriazul propuso un juego interesante en los primeros minutos, entró más enchufado, presionó bien arriba y merodeó el arco decano aunque estas insinuaciones no pasaron de ser solo eso.

La primera acción más peligrosa del juego la tuvo Olimpia, a los 10’, cuando Iván Leguizamón, desde un ángulo cerrado, pecó de egoísta y buscó el arco en lugar de asistir a Adrián Alcaraz. Con el correr de los minutos, el Decano comenzó a tener la pelota, pero sin generar situaciones, como sí las tuvo el rival.

Gastón Olveira fue el gran responsable de mantener el empate ya que el Sportivo Trinidense contó con cuatro remates a la portería franjeada. La mejor ocurrió a los 20’, con el paseo de Ronaldo Báez por el sector izquierdo del ataque, y que acabó con un cabezazo de Clementino González que exigió al arquero franjeado.

Rubén Lezcano, que llegó la semana pasada y que venía de debutar con gol en el Torneo Apertura, volvió a festejar otro tanto, pero esta vez en la Copa Sudamericana. El ofensivo, dentro del área, sacó un zurdazo esquinado que significó el 0-1 a los 35’.

En el complemento, con la obligación de salir a buscar el empate por parte del Sportivo Trinidense, Olimpia se sintió más cómodo y encontró espacios. Iván Leguizamón tardó en definir un avance prometedor y permitió la cobertura defensiva de Agustín Da Silveira a los 49’. Seis minutos después, un bombazo de Hugo Quintana fue desactivado por Matías Dufour.

El Decano controló el juego y cuando se vio sobrepasado, apareció Gastón Olveira. A los 77’ le privó del empate a Néstor Camacho. Luis de la Cruz se fue expulsado en el tiempo añadido por doble amonestación. Olimpia, con lo justo y siendo efectivo, aseguró su pase a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.