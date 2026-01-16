17 ene. 2026
Olimpia

Las palabras de Gastón Olveira tras el amistoso con Colo Colo

El portero uruguayo Gastón Olveira habló luego del amistoso ante Colo Colo de Chile por la Serie Río de la Plata dejando sus sensaciones.

Enero 16, 2026 08:00 a. m. • 
Por Redacción D10
20260116_075855.jpg

Gastón Olveira, portero de Olimpia.

Olimpia empató 0-0 ante Colo Colo y luego cayó en penales 4-3 en un amistoso disputado en Uruguay correspondiente a la Serie Río de la Plata.

El destacado en el cuadro franjeado fue el portero uruguayo Gastón Olveira, de grandes intervenciones durante el partido y tapando un tiro en la tanda.

Tras el partido, Olveira conversó con la señal televisiva sobre las indicaciones del entrenador Pablo Vitamina Sánchez. “Nos pide mucho que tengamos la pelota, que arriesguemos en esta clase de partidos y cuando nos toque recuperar que lo hagamos con mucha intensidad”, reveló.

Consultado sobre los uruguayos dentro del plantel de Olimpia, Olveira mencionó el cariño del pueblo paraguayo. “Yo que estoy hace cinco años es una alegría enorme, nos tratan bien y bueno, estar en Olimpia es también estar alerta”, manifestó.

Por último se refirió a la lucha sana por el puesto con su compatriota Sebastián Lentinelly. “Bien, Seba se acopló muy bien al igual que los demás compañeros. Estamos todos con ganas de tener un gran año”, cerró.

Redacción D10
