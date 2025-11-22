Lanús y Atlético Mineiro definen al nuevo campeón de la Copa Sudamericana

El Lanús argentino y el Atlético Mineiro brasileño chocarán este sábado en Asunción en la final de la Copa Sudamericana, con el Granate en busca de su segunda corona y el Galo decidido a levantar por primera vez el trofeo, en un estadio que acogerá una fiesta con hinchas y colores de ambos países.

El Defensores del Chaco, que tendrá un aforo para 40.000 aficionados, la mitad de ellos provenientes de Brasil y Argentina, será el escenario del pulso entre el entrenador de Lanús, Mauricio Pellegrino, y su apuesta por el ariete Rodrigo Castillo, y el conductor del Mineiro, Jorge Sampaoli, con el incansable goleador Hulk, de 39 años.

Lanús buscará su segundo título en el torneo, tras el conquistado en 2013, y Pellegrini quiere el primero de su carrera, que antes vivió la tensión y la emoción de una final cuando en 2017 dirigió el Deportivo Alavés español que perdió la final de la Copa del Rey ante Barcelona.

El Atlético Mineiro aspira a su primera Sudamericana, el segundo torneo de clubes más importante de la Conmebol, tras el repunte logrado de la mano de Sampaoli, que en septiembre pasado volvió con urgencias al banquillo del Galo y lo ayudó a llegar a esta final.

Sampaoli, que dirigió al conjunto albinegro en 2020 y logró un título regional, consiguió con la Universidad de Chile la Copa Sudamericana de 2011.

Su trayectoria como seleccionador ha sido agridulce, porque no consiguió títulos con Argentina, pero con Chile logró la Copa América de 2015.

El conjunto argentino tiene como su nueva figura a Rodrigo Castillo, clave en la ofensiva y autor de goles trascendentales en esta competición, mientras en el medio campo contará con el habilidoso y veloz Marcelino Moreno.

En la probable alineación también destacan el defensa central Carlos Izquierdoz, que ya ganó con el Granate la Sudamericana de 2013, y el centrocampista ofensivo Eduardo Salvio, exjugador del Benfica y el Atlético Madrid.

En el Mineiro, Givanildo Vieira de Souza, Hulk, continúa como el principal referente del equipo gracias a su vigencia, sus goles y su condición de líder.

El pasado 28 de octubre entrando desde el banco anotó el gol decisivo en la victoria por 3-1 ante el Independiente del Valle para que el Galo sellara su clasificación a la final.

Además, en la zaga destaca la solidez del argentino Renzo Saravia y del paraguayo Junior Alonso; en el medio campo la presión del ecuatoriano Alan Franco y la creatividad de Igor Goméz, y en la delantera, el desequilibrante Bernard.

Los dos equipos se encuentran concentrados desde el miércoles en Asunción para ensayar su presentación del sábado, mientras en paralelo miles de aficionados comenzaron a exhibir su pasión en una ciudad cuya Policía ha dispuesto la movilización de 6.000 agentes para el operativo de seguridad del encuentro.

La capital paraguaya acoge por tercera vez la final única de la Sudamericana, segunda ocasión en que lo hace de forma consecutiva.

En 2024, Racing Club levantó el trofeo ante Cruzeiro al vencerlo por 3-1 y en 2019, el Independiente del Valle ecuatoriano se impuso al Colón argentino por el mismo resultado.

- Alineaciones probables:

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich, Agustín Medina, Agustín Cardozo, Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Rodrigo Castillo y Ramiro Carrera. Entrenador: Mauricio Pellegrino.

Atlético Mineiro: Everson, Renzo Saravia, Junior Alonso, Víctor Hugo, Guilherme Arana, Alan Franco, Igor Gomes, Gustavo Scarpa, Bernard, Dudu y Hulk. Entrenador: Jorge Sampaoli.

Árbitro: Pedro Maza (CHI), asistido en las bandas por sus compatriotas Miguel Rocha y Alejandro Molina y en el VAR por Juan Lara.

Estadio: Defensores del Chaco, de Asunción, con un aforo de 40.000 espectadores.

Hora: 17:00 hora local.