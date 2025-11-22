22 nov. 2025
Izquierdoz, sobre final con Atlético Mineiro: “Ya hemos sorteado rivales muy importantes”

Carlos Izquierdoz, zaguero de Lanús, se mostró confiado en la antesala del partido ante Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana.

Carlos Izquierdoz, zaguero del Lanús, se mostró confiado en la antesala del partido de este sábado ante Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana y, pese a que reconoció la “jerarquía” del rival, destacó que su equipo ya ha sorteado rivales muy importantes en esta competición.

“Entiendo que tenemos un rival con mucha jerarquía, muy importante, pero que ya hemos sorteado también rivales muy importantes y creo que una de las virtudes de este equipo es saber adaptarse a cada situación”, expresó este viernes en conferencia de prensa el zaguero de 37 años.

Izquierdoz dijo que ve al equipo “muy compenetrado, muy metido, con el objetivo muy claro en la cabeza” y destacó que para muchos de sus compañeros será su primera final y “el partido más importante de su carrera”.

Consultado por la final de Sudamericana de 2013 en que Lanús se impuso ante el brasileño Ponte Preta con él en la zaga, explicó que ve en este equipo la mismas ganas y la misma ilusión que en aquel, que también debió imponerse ante rivales de peso para hacerse del trofeo.

En esta edición, el Granate, que busca el bicampeonato, quedó primero en su grupo -dejando segundo a Vasco da Gama- y luego derrotó a Central Córdoba, Fluminense y Universidad de Chile.

Sobre el ‘Galo’, Izquierdoz destacó la calidad de sus jugadores y sus “muy buenas individualidades”, así como a su entrenador, el argentino Jorge Sampaoli, sobre quien dijo que “tiene una idea muy clara y la sabe transmitir a sus jugadores”.

“Enfrentamos un gran rival, no tenemos dudas de que va a ser una gran final”, opinó, y anticipó que “ganará el que pueda demostrar sus virtudes dentro del campo y tenga menos equivocaciones”.

Por otra parte, destacó el esfuerzo de los aficionados de Lanús que viajaron hasta Asunción para la final de este sábado y el apoyo que el equipo ha recibido durante todo el torneo: “Es hermoso ver la caravana de micros (buses) que salió para acá. Ellos tienen la misma ilusión que tenemos nosotros”. EFE

