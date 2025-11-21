Benzema recupera la sonrisa del Al Ittihad

El equipo que dirige el portugués Sergio Conceição llevaba tres derrotas y dos empates en los últimos cinco encuentros de competición doméstica, en la que están en séptima posición con 14 puntos, a 10 del Al Nassr de Cristiano Ronaldo, líder de la liga.

Benzema, lejos de su mejor nivel y fuera de la cabeza de la tabla de máximos goleadores (4), se echó el equipo a la espalda y abrió la lata ante el Al Riyadh (decimotercer clasificado) a pase de su compatriota Moussa Diaby, quien más tarde acabaría expulsado por roja directa.

Al Khaibari marcó en propia meta para el 2-0 del Al Ittihad antes del descanso, pero el senegalés Mamadou Sylla, exjugador del Espanyol, Girona o Valladolid, entre otros, recortó distancias en el minuto 77 para intranquilidad de los locales, que finalmente se llevaron los tres puntos.

Un soplo de aire fresco para el cuadro de Conceição, que sigue muy lejos de la cabeza de la tabla y que tiene el lunes un partido a domicilio en Liga de Campeones asiática en casa del Al-Duhail catarí.