21 nov. 2025
Fútbol Internacional

Tras casi dos años, Paul Pogba podría jugar este fin de semana

El nombre del francés Paul Pogba, centrocampista del A.S. Mónaco desde este verano, figura por primera vez en la lista de convocados de su equipo para el choque liguero a domicilio que disputará contra el Rennes, lo que podría significar su vuelta al campo tras la sanción de dos años por dopaje.

Noviembre 21, 2025 03:48 p. m. • 
Por Redacción D10
Paul Pogba

Paul Pogba fue convocado y podría tener minutos.

Foto: Gentilez - Paul Pogba

El último partido profesional disputado por el jugador de 32 años, que fue campeón del mundo con su selección en 2018, fue a comienzos de septiembre de 2023, aún con el Juventus de Turín italiano.

Su titularidad el sábado se antoja complicada, pero su aparición en la lista de 22 convocados hace pensar que el entrenador del equipo monegasco, Sébastien Pocognoli, podría darle algunos minutos, ya que en rueda de prensa este viernes el técnico manifestó que hay “buenas señales”.

Aquejado de algunas lesiones al comienzo de la temporada, de cumplirse ese escenario sería la primera vez que Pogba defienda la camiseta del Mónaco en el campo y también su debut en la Ligue 1 francesa.

Ligue 1 Mónaco Paul Pogba
Redacción D10
