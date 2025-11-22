22 nov. 2025
Junior Alonso: “Tenemos la posibilidad de hacer historia”

Junior Alonso, zaguero paraguayo de Atlético Mineiro, reconoció que el partido ante Lanús por la final de la Copa Sudamericana representa para él y para el ‘Galo’ la posibilidad de “hacer historia”.

Noviembre 22, 2025 08:34 a. m. • 
Por Redacción D10
20251122_083210.jpg

Junior Alonso, defensor paraguayo de Atlético Mineiro.

Junior Alonso, zaguero del brasileño Atlético Mineiro, reconoció este viernes que el partido de este sábado ante el argentino Lanús por la final de la Copa Sudamericana representa para él y para el ‘Galo’ la posibilidad de “hacer historia”, y llamó a aprender de los errores de la final de Copa Libertadores perdida el año pasado ante Botafogo.

“Tener de nuevo la posibilidad de hacer historia es muy importante para mí y para el equipo. Lo más importante será hacer un gran trabajo para lograr el objetivo”, señaló el defensor paraguayo.

Consultado por la final de la Libertadores de 2024 en la que Mineiro cayó por 3-1 ante Botafogo pese a haber tenido un hombre más durante casi todo el encuentro, Alonso mencionó que en aquella instancia el equipo “no se supo adaptar”.

“En aquella final nosotros preparamos una cosa, a los 30 segundos pasó otra, y no nos supimos adaptar a lo que pasó. Cometimos errores y perdimos la final, es así de simple”, expresó.

“Sabemos que no los podemos volver a cometer. Es una final y tenemos que estar concentrados los 90 minutos, desde el inicio hasta el final. Entender que si acontece alguna cosa tenemos que adaptarnos lo más rápido posible”, añadió.

El zaguero se refirió además a la oportunidad de disputar una final en Asunción y dijo que se trata de un partido especial: “Es un partido muy importante porque estoy en mi país, un estadio que conozco muy bien”.

Sobre Lanús, opinó que se trata de un rival “difícil” y que obligará al conjunto brasileño a estar “totalmente enfocado y concentrado”.

“Tenemos que enfocarnos en el proceso, en el partido, en el rival”, añadió.

Si bien destacó la importancia de la pelota parada y la fortaleza del conjunto argentino en ese aspecto, dijo que el ‘Galo’ tiene “plena confianza” de poder lograr el objetivo de quedarse con el título. EFE

Junior Alonso Atlético Mineiro Copa Sudamericana
Redacción D10
