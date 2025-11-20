20 nov. 2025
Copa Sudamericana

El deseo de Víctor Ayala

El jugador paraguayo Víctor Ayala, que dejó huella en Lanús, tiró un deseo para la final de la Sudamericana de este sábado.

Ayala of Argentina's Lanus celebrates after scoring a goal against Brazil's Ponte Preta during the second leg of the final Copa Sudamericana soccer match in Buenos Aires

Ayala marcó un gol en la final de la Sudamericana del 2013.

Foto: Archivo

Uno de los jugadores paraguayos que marcó época en el Granate fue Víctor Ayala, el diestro fue campeón con el equipo argentino en el 2013, siendo figura y autor de uno de los tantos en la revancha de la final de la Copa Sudamericana.

Ayala, conversó este jueves con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y contó que desde la clasificación de Lanús para la final y más luego del cambio de la sede para Asunción, muchas personas recordaron su paso por el club. Sin embargo, lo importante de la nota pasó por el deseo que tiene de que el Granate pueda volver a coronarse.

“Sigo hablando con dos grandes referentes y Dios quiera que puedan lograr el objetivo de ser bicampeón de la Sudamericana que son Laucha Acosta y Carlos Izquierdoz. Son grandes compañeros que los tuve en el 2012. Dios quiera puedan lograr el objetivo trazado, ya que el Laucha es el jugador que tiene más partidos en la institución y coronar con esto, sería como una gran despedida”, expresó Ayala en la 1080 AM.

RECUERDO. Santiago Silva, ex delantero campeón de Lanús, también pasó por la misma emisora y destacó durante la nota la jerarquía que tenía el plantel argentino que logró llegar al título del 2013, además del trabajo encabezado por Guillermo Barros Schelotto junto con Javier Valdecantos, hoy en la APF. “Fue muy meritorio lo que logramos en ese momento”, remarcó.

Más contenido de esta sección
Defensores del Chaco
Copa Sudamericana
Confirmado: el Defensores albergará la final de la Sudamericana
Este viernes, la Confederación Sudamericana de Fútbol confirmó que el estadio ueno Defensores del Chaco será sede de la final de la Copa Sudamericana 2025.
Octubre 31, 2025 07:40 p. m.
 · 
G4i6AG0XIAAFQjH.jpeg
Copa Sudamericana
Lanús busca el segundo título 12 años después
Rodrigo Castillo selló en el minuto 62 el gol que ha bastado a Lanús para derrotar por 1-0 a Universidad de Chile y clasificarse a la final de la edición 24 de la Copa Sudamericana, 12 años después de la conquista de su primer título.
Octubre 31, 2025 09:05 a. m.
 · 
G4Y_oP7X0AA-xST.jpeg
Copa Sudamericana
El Mineiro vence al Independiente del Valle y avanza a la final de la Sudamericana
Atlético Mineiro venció este martes por 3-1 al Independiente del Valle ecuatoriano en el partido de vuelta por las semifinales de la Copa Sudamericana con goles de Guilherme Arana, Bernard y Hulk, y se hizo con el primer cupo en la final del 22 de noviembre próximo en Asunción.
Octubre 29, 2025 07:15 a. m.
 · 
Junior Alonso_33382342.jpg
Copa Sudamericana
Se define al primer finalista en Sudamericana
Esta noche se disputa la segunda semifinal de la Copa Sudamericana, entre los equipos de Independiente del Valle y Atlético Mineiro de Brasil.
Octubre 28, 2025 08:53 a. m.
 · 
G3-2Lp0XIAAOI7I.jpeg
Copa Sudamericana
Lanús dilapida una ventaja de dos goles y todo queda en tablas
Universidad de Chile y Lanús empataron este jueves 2-2 en el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana que tuvo un final insospechado, pues antes de la primera media hora el equipo argentino ganaba con un doblete de Rodrigo Castillo y en el minuto 99 permitió la igualada.
Octubre 24, 2025 06:47 a. m.
 · 
copa sudamericana.jpg
Copa Sudamericana
El campeón de la Copa Sudamericana ganará 6,5 millones de dólares
El campeón de la Copa Sudamericana 2025 recibirá 6,5 millones de dólares en la final prevista para el 22 de noviembre en Asunción, y el subcampeón se embolsará dos millones, anunció este martes la Conmebol.
Octubre 22, 2025 10:04 a. m.
 · 
