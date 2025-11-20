El deseo de Víctor Ayala

Uno de los jugadores paraguayos que marcó época en el Granate fue Víctor Ayala, el diestro fue campeón con el equipo argentino en el 2013, siendo figura y autor de uno de los tantos en la revancha de la final de la Copa Sudamericana.

Ayala, conversó este jueves con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y contó que desde la clasificación de Lanús para la final y más luego del cambio de la sede para Asunción, muchas personas recordaron su paso por el club. Sin embargo, lo importante de la nota pasó por el deseo que tiene de que el Granate pueda volver a coronarse.

“Sigo hablando con dos grandes referentes y Dios quiera que puedan lograr el objetivo de ser bicampeón de la Sudamericana que son Laucha Acosta y Carlos Izquierdoz. Son grandes compañeros que los tuve en el 2012. Dios quiera puedan lograr el objetivo trazado, ya que el Laucha es el jugador que tiene más partidos en la institución y coronar con esto, sería como una gran despedida”, expresó Ayala en la 1080 AM.

RECUERDO. Santiago Silva, ex delantero campeón de Lanús, también pasó por la misma emisora y destacó durante la nota la jerarquía que tenía el plantel argentino que logró llegar al título del 2013, además del trabajo encabezado por Guillermo Barros Schelotto junto con Javier Valdecantos, hoy en la APF. “Fue muy meritorio lo que logramos en ese momento”, remarcó.

