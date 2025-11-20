20 nov. 2025
Rosario Central, de Enzo Giménez, “Campeón de Liga”

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) reconoció este jueves a Rosario Central como el mejor equipo de la tabla anual de la Liga Profesional de Primera División, un trofeo que nunca antes había sido otorgado y que podrá ser computado como un campeonato para el equipo que lidera el mediocampista Ángel Di María.

Noviembre 20, 2025 05:00 p. m. • 
Por Redacción D10
Ángel Di María

El trofeo fue entregado en la oficina de la AFA.

Foto: Gentileza - Rosario Central

El premio no era parte de los trofeos de la máxima categoría del fútbol profesional de Argentina -compuesta por los campeonatos Apertura, Clausura y el Trofeo de Campeones- por lo que la distinción resultó sorpresiva.

En un comunicado, el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol resolvió “considerar como Campeón de Liga al equipo que finalice primero en la Tabla Anual, es decir, al que acumule la mayor cantidad de puntos a lo largo de la temporada”.

‘Fideo’ Di María, el capitán y arquero Jorge ‘Fatura’ Broun, el entrenador Ariel Holan y el presidente del ‘Canalla’, Gonzalo Belloso, se presentaron en la sede de la Liga Profesional, en Buenos Aires, para recibir el trofeo.

En representación de la AFA, la copa fue entregada por su presidente, Claudio ‘Chiqui’ Tapia.

Rosario Central, donde milita el paraguayo Enzo Giménez, es el nuevo campeón de la Liga Profesional tras haber sumado 66 puntos tras 32 partidos de las fases regulares de los torneos Apertura y Clausura, producto de 18 partidos ganados, doce empatados y solo dos perdidos.

La premiación es peculiar porque el equipo de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, no logró el título del Apertura, eliminado en cuartos de final, y el torneo Clausura todavía está en juego, ya que desde este sábado comenzarán los octavos de final.

En declaraciones a la prensa local, Di María dijo: “Estamos muy felices nosotros y toda la familia de Rosario Central porque hicimos dos semestres espectaculares. Nunca bajamos el nivel y eso nos dio la posibilidad de lograr este título. Lo dijimos en la última fecha: nos sentíamos campeones, porque hacer tantos puntos no es fácil”.

A su turno, el entrenador Holan declaró: “Anoche nos enteramos, nos dijeron que nos lo iban a dar esta mañana y por eso pasamos el entrenamiento a la tarde”.

“Es un plan que viene hace varios años, volver a incorporar al campeón anual y de acá al futuro ese torneo se suma al Apertura, Clausura y al Trofeo de Campeones y volverá a estar al campeón anual. Se reconoció al actual. Eso es lo que pasó”, comentó Belloso.

