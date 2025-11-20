20 nov. 2025
Fútbol Internacional

Conmebol anticipa una “fiesta única” en la final de la Copa Sudamericana en Paraguay

La final única de la Copa Sudamericana entre Lanús y Atlético Mineiro, que se jugará este sábado en Asunción, será “una fiesta única” y de “altas emociones”, anticipó este miércoles el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez.

Noviembre 20, 2025 01:03 p. m. • 
Por Redacción D10
G59q1CqWwAA2raY.jpg

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol.

“Va a ser una hermosa fiesta, una hermosa fiesta como ya Asunción está acostumbrada”, expresó Domínguez en una conferencia de prensa en la sede del ente deportivo suramericano, en la ciudad paraguaya de Luque (centro).

Resaltó que el partido definitivo de la Sudamericana está entre los cinco “más importantes del mundo” y aseguró que en esa ocasión, la tercera en la que Asunción es sede de una final en la historia de este torneo, buscarán que sea la “mejor”.

Domínguez espera que los aficionados puedan vivir “una experiencia única” en el mítico estadio Defensores del Chaco, que fue reacondicionado para el duelo final que, consideró, tendrá “altas emociones”.

Entre otros, confirmó que hasta el momento se han vendido 30.000 entradas, principalmente en el extranjero, por lo que anticipó que el estadio va a estar “repleto”.

De forma previa al encuentro deportivo, según Domínguez, se ha organizado una fiesta en un ‘Fan Zone’, espacio que se instalará a orillas del río Paraguay, en la llamada Costanera de Asunción, y que tendrá lugar este jueves y viernes.

La celebración, que incluye conciertos en vivo, música, zonas gastronómicas y de juegos, espera reunir a unas 17.000 personas, dijo a periodistas la gerente de marketing de la Conmebol, Claudia Cortázar.

Para motivar a los aficionados, la Conmebol anunció este miércoles que 100 balones han sido escondidos en la capital paraguaya y quienes los encuentren serán acreedores a una entrada para el partido que definirá al campeón de la Sudamericana.

Este sábado, Atlético Mineiro llegará por primera vez a una final de este campeonato, nacido en agosto de 2002, mientras que Lanús buscará repetir el título que ya conquistó en 2013. EFE

Conmebol Paraguay Copa Sudamericana
Redacción D10
Más contenido de esta sección
20251119_074306.jpg
Fútbol Internacional
Panamá se clasifica a su segundo mundial de mayores
La selección de Panamá se clasificó al Mundial de 2026 al derrotar por 3-0 a El Salvador. Será su segunda participación en máxima cita mundialista.
Noviembre 19, 2025 07:45 a. m.
 · 
Redacción D10
Brasil Túnez
Fútbol Internacional
Estêvão salva un empate gris de Brasil contra Túnez
Brasil, a siete meses del Mundial, dio este martes un paso atrás y cedió un tibio empate a uno ante Túnez, en un partido amistoso disputado en Lille (Francia) que solo maquilló para la Canarinha Estêvão desde el punto de penal.
Noviembre 18, 2025 09:06 p. m.
 · 
Redacción D10
Chile Perú
Fútbol Internacional
Chile se queda con el clásico del Pacífico en Rusia
La selección de Chile derrotó este martes por 2-1 a la de Perú en un partido amistoso disputado en la ciudad de Sochi, en Rusia, que resolvió con gran contundencia a pesar de haberse quedado con 10 jugadores desde la primera mitad de juego.
Noviembre 18, 2025 06:22 p. m.
 · 
Redacción D10
IRAK.jpg
Fútbol Internacional
Irak vence a Emiratos en el minuto 107 e irá a la repesca
Irak irá a la repesca del Mundial 2026 después de vencer este martes por 2-1 a la de Emiratos Árabes Unidos con un gol de penal en el minuto 107 del partido de vuelta por el cupo que otorga la Confederación Asiática.
Noviembre 18, 2025 03:44 p. m.
 · 
Redacción D10
G6DJ1E1WwAAviCj.jpg
Fútbol Internacional
Brasil vuelve a recurrir a los penales para avanzar en el Mundial Sub 17
Brasil venció este martes en los penales a Francia en su duelo de octavos de final del Mundial masculino de fútbol sub-17 de Qatar.
Noviembre 18, 2025 01:14 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-JPN-BOL
Fútbol Internacional
Bolivia se desinfla ante un Japón en forma para el Mundial
Bolivia perdió por 3-0 este martes su amistoso en Tokio contra Japón, que se mostró muy superior al equipo de Óscar Villegas y en buena forma para el Mundial de 2026, al que la Verde aspira a clasificarse en la repesca de marzo.
Noviembre 18, 2025 12:51 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más