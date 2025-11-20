Club inglés prohíbe miniespinilleras por doble fractura de pierna

El delantero Riley Martin se rompió la tibia y la fíbula tras una entrada en el partido contra el Bridport en la South West Peninsula League.

“El sonido de la lesión fue terrible. Fue como disparar una escopeta”, comentó Nick Jupp, presidente del club en la cadena británica BBC. “No queremos culpar a Riley para nada por llevar estas miniespinilleras, pero creo que si hubiese tenido más protección en esa zona, con unas espinilleras más grandes, la lesión habría sido menor”.

Según las reglas actuales del fútbol, las espinilleras deben estar cubiertas en su totalidad por las medias, estar hechas de una determinada serie de materiales y dar un cierto nivel de protección, pero sin unas medidas exactas. Esto ha provocado que los futbolistas hayan optado en los últimos tiempos por espinilleras cada vez más pequeñas.

“La cantidad de pierna que las espinilleras cubren debe estar en consideración, porque toda parte de la pierna que no lo esté, no estará bien protegida. Las micro y miniespinilleras aumentan el riesgo de lesión, en comparación con las espinilleras más grandes”, manifestó la federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés).

La IFAB, que es la encargada de diseñar las reglas del juego, ya ha dejado claro que no pretende cambiar las reglas actuales y que es responsabilidad de cada uno utilizar las espinilleras adecuadas.