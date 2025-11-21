21 nov. 2025
Fútbol Internacional

Renunciar no es opción para Bielsa

Marcelo Bielsa dice que tiene la misma fuerza de siempre para dirigir a Uruguay en el Mundial.

Noviembre 21, 2025 06:46 a. m. • 
Por Redacción D10
FBL-URU-PRESEER

Marcelo Bielsa, entrenador de la selección uruguaya.

Foto: AFP

El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, afirmó este jueves que tiene “la misma fuerza” que desde el primer día para continuar al frente de la Celeste y dirigirla en el Mundial que se disputará el próximo año.

Así lo dijo en una rueda de prensa en Montevideo apenas 48 horas después de que la selección cayera goleada por 5-1 en un partido amistoso ante Estados Unidos.

“Si en algún momento me planteé que no debía continuar no fue en este momento”, enfatizó el director técnico nacido en Argentina, quien reconoció que perder por ese resultado “no es un episodio que se pueda ignorar y que se siente avergonzado.

Añadió que siempre se hizo responsable de los malos momentos del equipo.

“Tenés que decir qué hiciste mal para ver si la frase ‘me hago responsable’ tiene algún peso o no tiene ningún peso. Siempre me hice responsable y me hice responsable de una manera legítima y no engañosa. En cada oportunidad resumí los errores que creo que cometí”, enfatizó.

Subrayó que no se guía por ningún rumor y que cree que si los jugadores quisieran que dejara su cargo, hablarían con él para pedírselo.

“No me puedo guiar por ningún trascendido. Me tengo que guiar por el día a día, por lo que veo, por lo que recibo, por cómo convivo y por el tipo de relación que se establece. Las cosas son en la medida que él que las siente las transmite y las dice. Yo tengo la posibilidad de tener información directa con los protagonistas”, afirmó.

También aludió a lo ocurrido tras la última Copa América con el máximo goleador de la Celeste, Luis Suárez, quien fue muy crítico con el entrenador argentino al cerrar su ciclo con el equipo.

“Suárez dijo lo que dijo y tuvo el efecto que tuvo. Yo nunca respondí a cada una de las afirmaciones del mensaje que dio. Las hablé internamente con los jugadores. Lo que pasó esa vez no es lo que estaba acostumbrado yo a que sucediera: que los reclamos se hicieran públicos. Todo aquello pasó, yo no tengo rencor ni revanchismo”, señaló.

Tiempo atrás, el director técnico había asegurado que las críticas de Suárez en su contra habían hecho que su autoridad quedara “de algún modo afectada”.

Este jueves, Bielsa dijo que en toda su carrera fue valorado por los jugadores y que en este período es en el que “más maltrato” ha recibido, tantos en casos concretos como potenciales.

Fútbol Internacional Mundial Uruguay
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G6KZecZX0AAuyV0.jpeg
Fútbol Internacional
Neymar pasa de héroe a villano en el mismo partido
Neymar se vistió de héroe y villano este miércoles al marcar un gol para el Santos y provocar después un penalti que permitió al Mirassol llevarse un punto del estadio de Vila Belmiro, en la 34ª jornada del Campeonato Brasileño.
Noviembre 20, 2025 07:11 a. m.
 · 
Redacción D10
aaoala.jpg
Fútbol Internacional
Así se quedó el ranking FIFA: Paraguay se mantiene
La FIFA ha anunciado este miércoles la Clasificación Mundial Masculina, que sigue liderada por España, seguida por Argentina, Francia e Inglaterra, y en la que Brasil sube dos puestos y se coloca quinta. Paraguay se mantiene en la 39ª posición.
Noviembre 19, 2025 03:49 p. m.
 · 
Redacción D10
Cristiano Ronaldo Donald Trump
Fútbol Internacional
Cristiano Ronaldo se reunió con Trump por la visita del príncipe saudí
El capitán de la selección portuguesa y jugador del Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval.
Noviembre 19, 2025 03:09 p. m.
 · 
Redacción D10
20251119_074306.jpg
Fútbol Internacional
Panamá se clasifica a su segundo mundial de mayores
La selección de Panamá se clasificó al Mundial de 2026 al derrotar por 3-0 a El Salvador. Será su segunda participación en máxima cita mundialista.
Noviembre 19, 2025 07:45 a. m.
 · 
Redacción D10
Brasil Túnez
Fútbol Internacional
Estêvão salva un empate gris de Brasil contra Túnez
Brasil, a siete meses del Mundial, dio este martes un paso atrás y cedió un tibio empate a uno ante Túnez, en un partido amistoso disputado en Lille (Francia) que solo maquilló para la Canarinha Estêvão desde el punto de penal.
Noviembre 18, 2025 09:06 p. m.
 · 
Redacción D10
Chile Perú
Fútbol Internacional
Chile se queda con el clásico del Pacífico en Rusia
La selección de Chile derrotó este martes por 2-1 a la de Perú en un partido amistoso disputado en la ciudad de Sochi, en Rusia, que resolvió con gran contundencia a pesar de haberse quedado con 10 jugadores desde la primera mitad de juego.
Noviembre 18, 2025 06:22 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más