Gesto inolvidable de la Fundación Galo

Atlético Mineiro a través de su Fundación Galo, visitó la escuela pública donde estudiaron Junior Alonso y su esposa.
A través de la Fundación Galo, el Atlético Mineiro obsequió a todos los niños de la escuela Carlos Antonio López de Ñemby 1210 camisetas y 829 tazas.
Junto al Galo Doido, la mascota del club, todas las niñas y todos los niños de la escuela Carlos Antonio López vivieron una tarde inolvidable en un gesto de grandeza del Atlético Mineiro.
O instituto galo visitou nesta sexta, 21, a escola pública Carlos Antonio Lopez, espaço onde estudou o nosso capitão Jr.Alonso e também a esposa dele, Montse Alcaraz.— Instituto Galo (@InstitutoGalo) November 21, 2025
