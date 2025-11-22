Gesto inolvidable de la Fundación Galo

Atlético Mineiro a través de su Fundación Galo, visitó la escuela pública donde estudiaron Junior Alonso y su esposa.

A través de la Fundación Galo, el Atlético Mineiro obsequió a todos los niños de la escuela Carlos Antonio López de Ñemby 1210 camisetas y 829 tazas.

Junto al Galo Doido, la mascota del club, todas las niñas y todos los niños de la escuela Carlos Antonio López vivieron una tarde inolvidable en un gesto de grandeza del Atlético Mineiro.