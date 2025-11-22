22 nov. 2025
Fútbol Internacional

Gesto inolvidable de la Fundación Galo

El Atlético Mineiro, a través de su Fundación Galo, visitó la escuela donde estudió Junior Alonso en Ñemby y emocionó a todos los niños.

Noviembre 22, 2025 09:41 a. m. • 
Por Redacción D10
Screenshot_20251122-093800_X.jpg

Los niños de la escuela Carlos Antonio López vivieron una tarde inolvidable.

Atlético Mineiro a través de su Fundación Galo, visitó la escuela pública donde estudiaron Junior Alonso y su esposa.

A través de la Fundación Galo, el Atlético Mineiro obsequió a todos los niños de la escuela Carlos Antonio López de Ñemby 1210 camisetas y 829 tazas.

Junto al Galo Doido, la mascota del club, todas las niñas y todos los niños de la escuela Carlos Antonio López vivieron una tarde inolvidable en un gesto de grandeza del Atlético Mineiro.

Ñemby Atlético Mineiro Junior Alonso
Redacción D10
