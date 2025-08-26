26 ago. 2025
Fútbol Internacional

Lanús amarga a River Plate

Lanús, con José Canale de titular, rescató un empate en el tramo final ante River Plate de Mathías Galarza por al fecha 6 del fútbol argentino.

Agosto 26, 2025 09:00 a. m. • 
Por Redacción D10
Matías Galarza fue titular en River Plate.

Lanús le empató en el último suspiro 1-1 a River Plate este lunes en uno de los cinco encuentros que marcaron el final de la sexta jornada del Torneo Clausura del fútbol argentino.

Gonzalo Montiel (m.77) y Rodrigo Castillo (m.95) marcaron los tantos de un encuentro intenso que dejó a River líder del grupo B con 12 unidades y a Lanús en la quinta posición dos puntos menos.

En otro resultado destacado de este lunes, Vélez Sarsfield se impuso con autoridad a domicilio por 0-2 ante Godoy Cruz con los goles de Mateo Mendoza, en propia meta, y Maher Carrizo.

Con este resultado el Fortín quedó segundo del grupo B con 11 unidades al igual que San Lorenzo y con uno más que Lanús, Rosario Central y Deportivo Riestra, este último que goleó hoy por 3-0 a Sarmiento de Junín.

Por el grupo A, Estudiantes quedó líder con 12 puntos luego de su triunfo por 1-0 frente a Aldosivi este lunes con gol de Leandro González Pirez.

El Pincha quedó un punto por delante de su escolta Barracas Central y con dos de ventaja sobre Huracán y Central Córdoba, este último que hoy goleó por 0-3 a Belgrano en Córdoba.

Boca Juniors, que el domingo sumó su segunda victoria en fila al vencer por 2-0 en ‘La Bombonera’ a Banfield, quedó detrás con nueve unidades.

- Resultados de la 6º jornada:

22.08: Barracas Central 1-1 Defensa y Justicia y Tigre 1-1 Independiente Rivadavia.

23.08: San Lorenzo 1-0 Instituto, Rosario Central 1-0 Newell’s Old Boys, Atlético Tucumán 3-0 Talleres y San Martín de San Juan 1-0 Gimnasia.

24.08: Unión 1-1 Huracán, Argentinos Juniors 4-1 Racing Club y Boca Juniors 2-0 Banfield.

25.08: Deportivo Riestra 3-0 Sarmiento, Godoy Cruz 0-2 Vélez Sarsfield, Belgrano 0-3 Central Córdoba, Estudiantes 1-0 Aldosivi y Lanús 1-1 River Plate.

Postergado: Independiente-Platense. EFE

Lanús River Plate Fútbol Argentino
Redacción D10
