12 oct. 2025
Fútbol Internacional

Conmebol presenta primer estudio de casos de conmoción cerebral en torneos de 2022 y 2024

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó su primer estudio de análisis sobre casos de conmoción cerebral en futbolistas que participaron en torneos masculinos entre 2022 y 2024.

Octubre 12, 2025 01:33 p. m. • 
Por Redacción D10
Conmebol

Sede de la Conmebol en Luque, Paraguay.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó su primer estudio de análisis sobre casos de conmoción cerebral en futbolistas que participaron en torneos masculinos entre 2022 y 2024, con un protocolo para detectar esas lesiones, informó este domingo el presidente de la Comisión Médica de la organización, Osvaldo Pangrazio.

Durante tres años, se recopilaron datos de las lesiones ocurridas en 930 partidos donde participaron 5.928 jugadores entre 15 y 44 años, señaló a EFE Pangrazio, quien destacó como una “oportunidad única” el haber centralizado en la Comisión Médica toda la información de los partidos oficiales de la Conmebol.

“Es el primer estudio prospectivo a gran escala sobre concusión en el fútbol sudamericano y demuestra la implementación eficaz de un protocolo propio de CONMEBOL que identifica las concusiones graves en el terreno de juego”, resaltó Pangrazio.

En total, se identificaron 27 conmociones cerebrales que requirieron la retirada inmediata del campo de juego, de las cuales en un 37,04 % se produjeron entre el minuto 21 y 45 de juego y en un 60 % afectó a los futbolistas visitantes, detalló.

Además, Pangrazio afirmó que “se produjeron 2,6 concusiones por cada 1.000 horas”.

“Nuestro estudio presenta un protocolo de detección de conmociones cerebrales adaptado culturalmente e implementado por la CONMEBOL”, destacó el titular de la Comisión Médica.

Explicó que el Protocolo de Reconocimiento Rápido de Conmociones de la Conmebol establece que los médicos de los equipos “tienen la obligación” de rellenar un formulario después de cada partido, “aún cuando no se hubiera producido una concusión”.

El estudio también observó que en los partidos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana de los últimos tres años los diagnósticos más frecuentes fueron las contracturas musculares, con 121 casos, seguido de los desgarros musculares (45), los esguinces de tobillo (38), las conmociones cerebrales leves (23) y los esguinces de rodilla con afectación del ligamento colateral medial (23).

Pangrazio subrayó que identificaron “una variación en la incidencia de lesiones en ciudades ubicadas entre 1.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar”.

El presidente de la Comisión Médica informó, además, que la Conmebol y la UEFA realizaron otro estudio sobre las incidencias y patrones de las lesiones registradas durante los partidos y los entrenamientos de la Copa América y la Eurocopa en 2024.

En total, se registraron 85 lesiones, lo que representó una incidencia de 4 lesiones por cada 1.000 horas de juego o entrenamiento.

El índice de las lesiones en la Copa América fue de 4,2 por cada 1.000 horas de juego o entrenamiento y en la Eurocopa de 3,9 por cada 1.000 horas, pero en el caso de la competición europea “la gravedad de las lesiones fue mayor”, al registrar jugadores con más días de baja, refirió Pangrazio.EFE

Conmebol Copa Sudamericana Libertadores
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G27ohlMWUAAN1l_.jpg
Fútbol Internacional
‘Nacho’ Russo anota un gol en memoria de su papá
Ignacio ‘Nacho’ Russo convirtió el gol de Tigre en el empate 1-1 como visitante ante Newell’s Old Boys, apenas dos días después de la muerte de su papá, Miguel Ángel Russo.
Octubre 11, 2025 01:24 p. m.
 · 
Redacción D10
allffaro.jpg
Fútbol Internacional
Los seleccionadores mejor pagados del mundo
Gustavo Alfaro figura en el Top 10 de los técnicos de selecciones mejor pagados del mundo, según La Gazzetta dello Sport.
Octubre 10, 2025 05:24 p. m.
Bolivia
Fútbol Internacional
Robson Matheus da a Bolivia el triunfo ante la mundialista Jordania
Bolivia venció este viernes por 0-1 a Jordania, ya clasificada al Mundial 2026, con una anotación de Robson Matheus en el último minuto reglamentario del amistoso disputado en el estadio Recep Tayyip Erdoğan, de Estambul.
Octubre 10, 2025 03:46 p. m.
 · 
Redacción D10
G25k88LWAAAe9Jk.jpeg
Fútbol Internacional
Brasil golea al próximo rival de Paraguay
Brasil recuperó este viernes su autoestima tras vencer con autoridad, por 0-5, a Corea del Sur, con sendos dobletes de Estêvão, la nueva alegría nacional, y Rodrygo, y otro tanto de Vinícius, en el primer partido preparatorio de cara al Mundial de 2026.
Octubre 10, 2025 11:48 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-ARG-BOCA-DEATH-WAKE
Fútbol Internacional
El mundo del fútbol llora a Miguel Russo
Un dolor continental generó la noticia del fallecimiento este miércoles del entrenador argentino de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo.
Octubre 10, 2025 08:37 a. m.
 · 
Redacción D10
20251010_071143.jpg
Fútbol Internacional
Marruecos elimina a Corea y se las verá en cuartos de final con Estados Unidos
Marruecos venció por 2-1 a Corea del Sur en el Mundial Sub-20, reafirmó su etiqueta de favorita tras superar el ‘grupo de la muerte’ y se enfrentará este domingo con Estados Unidos en cuartos de final.
Octubre 10, 2025 07:13 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más