Argentina derrota a México y buscará la final frente a Colombia

Argentina eliminó a México en una demostración de solidez al derrotarla por 0-2 en partido de los cuartos de final del Mundial Sub-20 en Chile, en el Estadio Nacional de Santiago, y que decretó su avance a semifinales donde enfrentarán a Colombia.

La Albiceleste, la selección más ganadora de este certamen, anhela su séptima corona tras 18 años sin conseguirla, y dio un paso más para jugar el duelo sudamericano ante los colombianos, el próximo miércoles 15 en Santiago.

Con dos goles en el inicio de ambos tiempos, Argentina tomó el control del marcador que abrió Maher Carrizo, al minuto 9, y que redondeó Mateo Silvetti al 56, en una noche apagada para el goleador del Bayer Leverkusen Alejo Sarco.

El volante de Vélez Sarsfield Maher Carrizo, que despertó al gol en los octavos ante Nigeria con un doblete y había sido pilar de la ofensiva argentina desde la primera fase, trazó el camino abriendo el marcador.

El ‘7’ argentino incisivo por la banda derecha aprovechó un rebote que dio el portero Emmanuel Ochoa, ante un remate previo de Valentino Acuña, y definió con potencia entrando al área.

Argentina pisó duro desde el inicio queriendo definir su avance pronto, pero Ochoa se erigió en figura al rechazar un fuerte disparo del central de Boca Juniors Dylan Gorosito, que pudo ser el segundo gol y la sentencia del Tri.

La fuerza ofensiva del rival no amilanó a Gilberto Mora, la figura mexicana de 16 años, que sacó un remate para buscar el empate, metió pelotas al área y protagonizó una falta en el área.

El técnico mexicano Eduardo Arce pidió revisión de lo que consideró un penalti sobre Mora, al minuto 22, pero el árbitro marroquí Jalal Jayed no lo concedió.

El partido de alta intensidad produjo dos cambios por lado en la primera parte por problemas físicos del central Valente Pierani y del volante mexicano Alexei Domínguez, que fue reemplazado por el atacante del Guadalajara Hugo Camberos, autor de dos goles a Chile en octavos.

El Tri salió a presionar en el segundo tiempo, pero Argentina consiguió el 2-0 en un momento clave con Mateo Silvetti, a los 56, para darle tranquilidad en el marcador.

El atacante corrió por una pelota profunda que metió el defensor Juan Villalba, ganándole en la carrera a los zagueros mexicanos que estaban más cerca de la pelota y definió al palo izquierdo.

Arce, al minuto 66, pidió un penalti por falta sobre su delantero Tahiel Jiménez, pero el juez marroquí lo descartó.

México aunque no renunció a buscar el arco rival y tuvo serias ocasiones sobre el final, tropezó con una Argentina que defendió férreamente el resultado con faltas que caldearon los ánimos.

El duelo terminó con los mexicanos Diego Ochoa y Tahiel Jiménez expulsados por la solicitud de revisión de tarjetas del técnico Placente y otras tres tarjetas amarillas para futbolistas del Tri.

•⁠ ⁠Ficha técnica:

0.⁠ ⁠México: Emmanuel Ochoa; Rodrigo Pachuca (m.45, César Bustos), Diego Ochoa, Everardo López (m.71, Amaury Morales); Elías Montiel, Iker Fimbres (m.64, Diego Sánchez), Obed Vargas (m.71, Yael Padilla); Alexei Domínguez (m.10, Hugo Camberos), César Garza; Gilberto Mora, Tahiel Jiménez.

Seleccionador: Eduardo Arce.

2.⁠ ⁠Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Valente Pierani (m.28, Juan Villalba) Tobías Ramírez, Julio Soler; Valentino Acuña (m.45, Tobías Andrada), Milton Delgado; Tomás Pérez, Maher Carrizo (m.64, Ian Subiabre), Gianluca Prestianni (m.81, Santino Andino); Alejo Sarco (m.45, Mateo Silvetti).

Seleccionador: Diego Placente.

Goles: 0-1, m.9: Maher Carrizo. 0-2, m.56: Mateo Silvetti.

Árbitro: El marroquí Jalal Jayed expulsó a Diego Ochoa por doble amarilla y a Tahiel Jiménez con roja directa, y amonestó a Acuña, Delgado, Carrizo, Subiabre, Prestianni, Silvetti, Pachuca, Camberos, Padilla y Garza.

Incidencias: Partido por los cuartos de final del Mundial Sub-20 Chile 2025, disputado en el Estadio Nacional de Santiago, ante 25.200 espectadores. EFE