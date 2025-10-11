11 oct. 2025
Fútbol Internacional

‘Nacho’ Russo anota un gol en memoria de su papá

Ignacio ‘Nacho’ Russo convirtió el gol de Tigre en el empate 1-1 como visitante ante Newell’s Old Boys, apenas dos días después de la muerte de su papá, Miguel Ángel Russo.

Octubre 11, 2025 01:24 p. m. • 
Por Redacción D10
G27ohlMWUAAN1l_.jpg

Nacho Russo celebra con emoción su gol dedicado a su padre.

Ignacio ‘Nacho’ Russo convirtió este viernes el gol de Tigre en el empate 1-1 como visitante ante Newell’s Old Boys, apenas dos días después de la muerte de su papá, Miguel Ángel Russo, mientras que San Lorenzo sufrió una dura derrota en casa por 0-1 ante San Martín de San Juan en el comienzo de la fecha 12 del Torneo Clausura de Argentina.

En la igualdad entre Newell’s y Tigre el momento más emotivo fue el tanto del conjunto visitante, convertido por ‘Nacho’ Russo, hijo del legendario entrenador que falleció el miércoles. El jugador corrió a plena velocidad al área chica del equipo rosarino y cayéndose empujó la pelota recibida con precisión desde la punta izquierda en un contraataque, para abrir el marcador.

Enseguida celebró de rodillas, lloró, fue abrazado por sus compañeros, luego miró al cielo y le dedicó la anotación a su padre. Acto seguido se levantó, se subió la camiseta hasta el pecho y enseñó un tatuaje de color azul con la frase “Todo se cura con amor”, que hizo célebre Miguel Ángel Russo durante su paso por Colombia, donde dirigió a Millonarios y le descubrieron el cáncer.

‘Nacho’ Russo viajó a Rosario tras el velorio de su padre para jugar el encuentro con Tigre.

“Fueron semanas, meses y días muy duros. Desde el club apoyaron mi decisión de jugar y Diego (Dabove -el entrenador-) sabía lo que estaba pasando. Hoy es un día para recordarlo con una sonrisa, que era algo característico de él. Le mando un beso al cielo”, señaló luego ‘Nacho’.

Entre tanto, San Lorenzo cayó por 0-1 ante San Martín de San Juan con un gol de Diego González en un partido que sobre el final generó la explosión de los simpatizantes de San Lorenzo, que pidieron la salida de toda la directiva del club ‘azulgrana’.

En los otros partidos de este viernes, Defensa y Justicia se impuso por 1-0 ante Argentinos Juniors y Central Córdoba de Santiago del Estero derrotó por 3-1 a Unión de Santa Fe. EFE

Miguel Ángel Russo Tigre Newell’s Old Boys
Redacción D10
