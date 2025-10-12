12 oct. 2025
Fútbol Internacional

Marruecos llega a las semifinales

Octubre 12, 2025 08:09 p. m. • 
Por Redacción D10
G3F9Z_tWkAAYXAm.jpg

Marruecos, semifinalista de la Copa Mundial Sub 20.

La selección sub-20 de Marruecos venció este domingo a la de Estados Unidos por 1-3 y se clasificó para las semifinales del Mundial juvenil que transcurre en Chile, en las que espera al mejor de la serie entre Francia y Noruega.

Abrió el marcador Fouad Zahouani en el minuto 31, empató Cole Campbell de penalti en el sexto minuto añadido al primer tiempo y en el segundo tiempo el mano a mano se decantó con el gol en meta propia de Joshua Wynder (m. 67) y el tanto de Gessime Yassine (m.87).

La selección marroquí iguala así su mejor resultado en este torneo, cuarto puesto en 2005.

El equipo de las Barras y las Estrellas comenzó con presión alta y Marruecos con un planteamiento conservador.

Cuando peor lo pasaban los africanos, llegó el gol que alteró la historia. Centro al segundo palo de Saad El Haddad a Beaudry a tiro de Maamma, quedando el balón muerto para que el propio Maamma lo volviera a poner en el área pequeña de espuela, llegando Fouad Zahouani (Union Touarga) para rematar a quemarropa, era el minuto 31.

Parecía que el partido se marchaba con 0-1 al descanso, pero en la última jugada de la primera mitad, tras un centro al área de Corcoran que se perdió por línea de fondo, el colegiado peruano Kevin Ortega señaló penalti de Ali Maamar por agarrón sobre Norris.

Cole Campbell no falló desde los once metros y dejó el partido como en el comienzo.

La segunda parte se desarrolló de manera similar a la primera, Estados Unidos asumió la posesión y Marruecos, agazapado, jugó al error del rival.

En el minuto 67, Marruecos se volcó sobre la puerta de Estados Unidos y Yassir Zabiri remató al fondo, pero la trayectoria del balón fue desviada por el defensor Joshua Wynder, quien terminó por introducir el balón en el fondo de la red.

Los Leones del Atlas sentenciaron el partido en el minuto 87. Ilias Boumassaoudi aprovechó la falta de entendimiento entre Habroune y el guardameta Adam Beaudry y cedió el balón a Gessime Yassine para anidarla en el fondo de la red.

- Ficha técnica:

1. Estados Unidos: Adam Beaudry; Nolan Norris (m.79, Reed Baker-Whiting), Joshua Wynder, Ethan Kohler, Francis Westfield; Brooklyn Raines, Benjamin Cremaschi, Niko Tsakiris (m.75, Taha Habroune), Matthew Corcoran (m.75, Marcos Zambrano); Cole Campbell (m.79, Peyton Miller) y Zavier Gozo (m.66, Luke Brennan).

3. Marruecos: Yanis Benchaouch; Ali Maamar, Ismael Baouf, Fouad Zahouani, Smail Bakhty; Naim Byar, Saad El Haddad (m.78, Ilias Boumassaoudi), Yassine Khalifi, Othmane Maamma (m.89, Mohamed Hamony); Gessime Yassine (m.89, Taha Majni) y Yassir Zabiri (m.78, Younes Elbahraoui).

Goles: 0-1, m.31: Fouad Zahouani. 1-1, m.45+6: Cole Campbell, de penalti. 1-2, m.67: Joshua Wynder, en propia puerta. 1-3, m.87: Gessime Yassine.

Árbitro: El peruano Kevin Ortega amonestó a los marroquíes Ali Maamar, Saad El Haddad, Smail Bakhty y Joshua Wynder.

Incidencias: Partido de los cuartos de final del Mundial Sub-20 jugado en el estadio El Teniente de Rancagua. EFE

Marruecos Estados Unidos Mundial Sub 20
