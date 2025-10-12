11 oct. 2025
Colombia vence a España y está en semifinales tras 22 años

Colombia se clasificó por segunda vez en su historia y tras 22 años a las semifinales de un Mundial Sub-20 al derrotar a España por 3-2 en un estelar partido de Néiser Villarreal.

Octubre 11, 2025 11:04 p. m. 
Colombia es semifinalista del Mundial Sub 20.

Colombia se clasificó este sábado por segunda vez en su historia y tras 22 años a las semifinales de un Mundial Sub-20 al derrotar a España por 3-2 en un estelar partido de Néiser Villarreal, quien marcó los tres goles de la selección suramericana y se colocó como líder de los artilleros del torneo que se juega en Chile.

Colombia se enfrentará en semifinales, el próximo miércoles, al ganador del partido que jugarán más tarde este sábado México y Argentina.

El balón fue en el primer tiempo de España, pero como en los partidos anteriores, más como un placebo que un camino hacia el gol: la selección europea tocaba y tocaba, pero no encontraba profundidad.

No lo consiguió por las bandas con Jan Virgili y Pablo García, ni con Iker Bravo, que se aproximaba para descargar y generar espacios, sin mucho éxito en su laborioso intento.

Los centrales colombianos se sentían cómodos pese a la intentonas españolas y poco a poco el centro del campo de la tricolor comenzó a equilibrar la presión: Jordan Barrera, muy activo hasta la lesión, comenzó a crecer junto al capitán, Kener Gonzalez, encontrando tanto a Canchimbo como a Perea, de nuevo quien mejor se desempeñaba en el equipo cafetero.

España se diluía y Colombia comenzaba a avisar al portero Fran González, hasta que una buena combinación en la banda entre el propio Perea y Barrera acabó en un centro al punto de penalti que cazó Villarreal para anotar el 1-0.

Tres minutos antes del final de la primera parte llegó la mala noticia del día para los dirigidos por César Torres: Barrera, que hasta ese momento era el mejor en la cancha, tuvo que marcharse lesionado, envuelto en un mar de lágrimas.

La segunda mitad arrancó con la misma dinámica: España dueño del balón y del territorio, empujando a Colombia a su área, pero sin profundidad.

Y Colombia a la espera, cerca de su área pero firme, a la espera de recuperar la pelota y salir al contraataque.

Hasta el minuto 55, en el que Fortea le robó la cartera a la defensa colombiana con una buena pared y su pase al primer toque al centro del área lo remató a la red Belaid ante la pasividad de los centrales. Era el primer gol que recibía Colombia en jugada desde que comenzó este Mundial.

Y tres minutos después, una combinación similar en la otra banda supuso un pase filtrado para Virgili, quien batió a García para remontar y poner a Colombia en desventaja por primera vez también en el torneo.

Pero poco duró la alegría de España: apenas tres minutos después el recién entrado Rentería jugó con Arizala, el árbitro dio la ley de la ventaja y el pase del extremo lo dejó frente a la red a Villarreal, que definió con categoría para el 2-2.

El empate le sentó bien a Colombia, que siguió más activo en ataque y volvió a dominar el partido, haciendo figura al guardameta Fran González, quien salvó a España con una gran intervención en un remate de Bazán a quemarropa a la salida de un córner.

En el minuto 88, Néiser Villarreal, que rompió el maleficio del gol para Colombia en octavos, hizo su triplete para darle el pase a Colombia y situarse con cinco dianas como máximo goleador del Mundial, igualado con el estadounidense Benjamin Cremaschi.

- Ficha Técnica:

2. España: Fran González; Julio Díaz (Cortés, m.94), Andrés Cuenca, Izan Merino, Jesus Fortea (David Mella m.76); Thiago Pitarch (Adrián Liso, m.94), Rayyane Belaid (Joel Roca, m.94), Rodrigo Mendoza; Jan Virgili (Cristian David, m.76), Iker Bravo y Pablo García. Entrenador: Paco Gallardo.

3. Colombia: Jordan García; Carlos Sarabia, Julian Bazan, Yaimar Mosquera, Juan Arizala; Ekin Rivero (John Rentería, m.60), Kener González, Jordan Barrera (José Cavadía, m.44 - Weimar Vivas, m.80), Oscar Perea (Joel Romero, m. 60), Joel Canchimbo (Royner Benitez, m.80) y Neyser Villarreal. Entrenador: César Torres.

Goles: 1-0, Néiser Villarreal (m.38); 1-1, Rayanne Belaid (m.55); 2-1, Jan Virgili (m.60); 2-2, Néiser Villarreal (m.64); 3-2, Néiser Villarreal (m.88).

Árbitro: Joe Dickerson (EE.UU.). Amonestó a Fortea por España, y a Sarabia y Néiser Villarreal por Colombia.

Incidencias: Partido de cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025 jugado en el estadio El Fiscal, de Talca, ante 10.326 espectadores. EFE

