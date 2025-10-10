Robson Matheus da a Bolivia el triunfo ante la mundialista Jordania

Matheus marcó el único gol del partido en el minuto 90, asistido por el defensa Diego Medina.

En la primera mitad, los dirigidos por el boliviano Óscar Villegas mostraron un juego más ofensivo, aunque la defensa jordana cerró todos los espacios posibles, sobre todo al goleador de la Verde, el internacional Miguel Terceros, y también al delantero Enzo Monteiro.

A los cinco minutos, Bolivia tuvo una oportunidad mediante un pase de ‘Miguelito’ para Monteiro que probó un cabezazo, enviando el balón por encima del arco.

Cerca del final del primer tiempo, el centrocampista de la Liga de Quito Gabriel Villamil conectó con ‘Miguelito’, que se enfrentó a la marca de cuatro defensas rivales, pero finalmente perdió el pulso ante el guardameta Nour Bani Attiah.

En la segunda mitad, el estratega Jamal Sellami decidió echar mano de dos de las figuras de los ‘Nashama’ (valientes), los internacionales Musa Al-Taamari, del Rennes francés, y Yazan Al-Naimat, del Al-Arabi catarí.

El portero boliviano Carlos Lampe, que tuvo una labor más ligera en el primer tiempo, estuvo algo más requerido en el segundo ante al menos un par de llegadas jordanas que casi lo sorprenden.

La primera, un tiro de Abdallah Al-Shuaybat en el minuto 56 que le llegó a las manos y casi de inmediato otro disparo de Salim Obaid que pegó en el poste.

La Verde pudo batir a la defensa jordana sobre el final del juego, con un pase de Medina para Matheus, que remató con la zurda hacia el lado izquierdo, dejando sin opciones al recién ingresado arquero Yazeed Abulaila.

En los minutos adicionales, Jordania tuvo un intento más contenido por Lampe, mientras que Terceros y Matheus también buscaron ampliar la cuenta boliviana, aunque sin éxito.

El próximo 14 de octubre, Jordania visitará a Albania y Bolivia a Rusia en otros partidos amistosos.

Estos encuentros son parte de la preparación de la Verde hacia la repesca que entregará otros dos cupos al Mundial 2026 en un hexagonal intercontinental que se disputará en marzo próximo en México.

- Ficha técnica:

0. Jordania: Nour Bani Attiah (m.73, Yazeed Abulaila); Saed Al-Rosan, Yousef Abu Al-Jazar, Salim Obaid; Issam Smeeri, Amer Jamous, Noor Al-Rawabdeh (m.66, Ibrahim Sadeh), Mohammad Abu Hashish; Mohammad Abu Zrayq (m.46, Musa Al-Taamari), Ibrahim Sabra (m.21, Abdallah Al-Shuaybat) y Reziq Bani Hani (m.46, Yazan Al-Naimat).

Seleccionador: Jamal Sellami.

1. Bolivia: Carlos Lampe; Diego Arroyo, Luis Haquin, Diego Medina, Héctor Cuéllar (m.65, Ervin Vaca); Roberto Carlos Fernández, Robson Matheus, Lucas Chávez (m.65, Marcelo Timorán), Gabriel Villamil, Miguel Terceros; y Enzo Monteiro (m.65, Carmelo Algarañaz).

Seleccionador: Óscar Villegas.

Gol: 0-1, m.90: Robson Matheus.

Árbitro: El turco Mehmet Türkmen amonestó a Fernández, Noor Al-Rawabdeh y Algarañaz.

Incidencias: Partido amistoso correspondiente a la Fecha FIFA de octubre, disputado en el estadio Recep Tayyip Erdoğan, de Estambul.