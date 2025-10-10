Los seleccionadores mejor pagados del mundo

Cuatro entrenadores de selecciones sudamericanas integran la lista de técnicos de selección mejor pagados de todo el mundo en el 2025, según informó este viernes el prestigioso diario italiano La Gazzetta dello Sport.

El listado lo lidera el italiano Carlo Ancelotti, quien es el director técnico del seleccionado de Brasil, que gana al año 9,5 millones de euros.

Lo escolta en esa clasificación Thomas Tuchel, técnico de Inglaterra, que al año se lleva al bolsillo 5,9 millones de euros.

En tanto, Gustavo Alfaro, técnico argentino que dirige a la Selección Paraguaya, se ubica en el puesto número 9, con un salario anual de 2,5 millones de euros, 200.000 euros más que el vigente DT campeón del mundo, Lionel Scaloni, de Argentina, quien se ubica en el puesto 10.