10 oct. 2025
Fútbol Internacional

Brasil golea al próximo rival de Paraguay

Brasil recuperó este viernes su autoestima tras vencer con autoridad, por 0-5, a Corea del Sur, con sendos dobletes de Estêvão, la nueva alegría nacional, y Rodrygo, y otro tanto de Vinícius, en el primer partido preparatorio de cara al Mundial de 2026.

Octubre 10, 2025 11:48 a. m. • 
Por Redacción D10
G25k88LWAAAe9Jk.jpeg

Paliza brasileña ante Corea.

Foto: Conmebol

Bajo la lluvia, el equipo de Carlo Ancelotti se sobrepuso a la última derrota en Bolivia y pasó por encima de su rival en Seúl, con una actuación sobresaliente de sus cuatro delanteros.

Estêvão y Rodrygo marcaron en la primera mitad y repitieron en la segunda. Vinícius, que antes había dado una asistencia, completó la manita en la recta final.

Corea del Sur, impotente ante el tifón brasileño, no pudo celebrar como quería el récord de Son. El exjugador del Tottenham, ahora en Los Ángeles FC, se convirtió hoy en el jugador con más partidos con la selección surcoreana: 137.

Ancelotti repitió la fórmula de cuatro delanteros en el once, la misma que siempre le ha llevado a la victoria desde que asumió las riendas de la Canarinha, en mayo pasado.

La derrota en Bolivia, en la última jornada de las eliminatorias sudamericanas (1-0), dejó un gusto amargo y ‘Carletto’ dio un toque a sus jugadores en la previa de este amistoso.

Pidió actitud y alegría, y sus pupilos respondieron con nota en el World Cup Stadium.

Vinícius, Rodrygo, Estêvão y Matheus Cunha conectaron con naturalidad y confundieron a la zaga surcoreana intercambiándose de posición.

Vini dio secuencia a su mejoría en el Real Madrid. Rodrygo demostró que puede luchar por la titularidad. Estêvão está lleno de confianza y Cunha pivotó a la perfección.

No tardaron en encontrar el camino del gol.

Rodrygo vio a Bruno Guimarães cerca del área y el centrocampista del Newcastle metió un pase mágico para Estêvão que batió a Jo Hyeon-Woo de primeras en el minuto 13.

De nada sirvió la presión alta inicial de Corea, ni las ganas de Son, que se fue hasta el centro del campo para desatascar a los suyos.

Los dirigidos por Hong Myung-bo dieron un paso al frente, pero lo único que provocaron fue darle más espacios a Vini y compañía.

En otra buena combinación entre Estêvão y Cunha, Vinícius casi marca de tacón. Militão, con ganas de lucirse, rozó el gol a la salida de un córner dos veces.

Corea también llevó peligro a balón parado con Kim Min-Jae, zaguero del Bayern Munich. Sin embargo, fue Brasil el que golpeó de nuevo en el minuto 41.

Vinícius encontró a Casemiro, que devolvió rápido para Rodrygo. El camisa 10 recortó, chutó y marcó. Un tanto balsámico tras un arranque de temporada difícil en el Madrid.

Los asiáticos arrancaron la segunda mitad con peores sensaciones y Brasil aprovechó para sentenciar, de nuevo con Estêvão y Rodrygo como protagonistas.

El atacante ‘blue’ robó en la salida del área y definió cruzado en el 47. Tercer gol del joven de 18 años con la absoluta.

Dos minutos después repitió Rodrygo. Casemiro recuperó, Vini dio un pase sin mirar y el exjugador del Santos fusiló.

Con un saco de goles en contra, Corea tiró de orgullo y se acercó a los dominios de Bento. Kim Jin-Kyu y Lee Tae-Seok lo intentaron de lejos.

Pero faltaba el de Vini, que culminó un contragolpe para anotar el quinto en el 77.

Manita y portería a cero. Mejor imposible a ocho meses del Mundial. Próximo test, en cuatro días contra Japón, en Tokio. Corea del Sur intentará recuperarse frente a Paraguay.

- Ficha técnica:

0.Corea del Sur: Jo Hyeon-Woo; Lee Tae-Seok, Kim Min-Jae (m.63 Park Jin-Seop), Cho Yu-Min, Kim Ju-Sung, Seol Young-Woo; Hwang In-Beom (m.46 Jens Castrop), Paik Seung-Ho (m.76 Won Du-Jae), Lee Jae-Sung (m.63 Kim Jin-Kyu), Lee Kang-In (m.81 Lee Dong-Gyeong); Son Heung-Min (m.63 Oh Hyeon-Gyu).

Seleccionador: Hong Myung-bo.

5.Brasil: Bento; Vitinho (m.70 Paulo Henrique), Éder Militão, Gabriel Magalhães, Douglas Santos (m.70 Carlos Augusto); Casemiro, Bruno Guimarães (m.80 André); Estêvão (m.70 Lucas Paquetá), Matheus Cunha (m.79 Igor Jesus), Vinícius Júnior (m.80 Richarlison) y Rodrygo.

Seleccionador: Carlo Ancelotti.

Goles: 0-1, m.13: Estêvão. 0-2, m.41: Rodrygo. 0-3, m.47: Estêvão. 0-4, m.49: Rodrygo. 0-5, m.77: Vinícius.

Árbitro: el catarí Abdurahman Ibrahim Al-Jassim amonestó a Kim Ju-Sung, Kim Min-Jae, Gabriel Magalhães y Won Du-Jae.

Incidencias: partido amistoso preparatorio para el Mundial de 2026, jugado en el estadio World Cup Stadium, en Seúl.

Fútbol Internacional Brasil Paraguay
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G22ChjxWAAADAps.png
Fútbol Internacional
Luka Modric camina hacia su quinto Mundial
Luka Modric y Croacia dieron un paso de gigante para disputar el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tras empatar 0-0 frente a la República Checa.
Octubre 09, 2025 06:10 p. m.
 · 
Redacción D10
Omar Bravo.jpg
Fútbol Internacional
Se complica la situación de Omar Bravo
La Fiscalía de Jalisco (México), confirmó este jueves que Omar Bravo, mundialista en Alemania-2006, tiene dos carpetas más de investigación, previas a la denuncia de presunto abuso sexual a una menor por la que fue detenido el sábado pasado.
Octubre 09, 2025 05:55 p. m.
 · 
Redacción D10
fnff.jfif
Fútbol Internacional
El sentido homenaje de Gustavo Alfaro a Miguel Ángel Russo
El seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, lamentó el fallecimiento de su compatriota y colega Miguel Ángel Russo, técnico del Boca Juniors, a quien describió como una persona que “dignificó la profesión”.
Octubre 09, 2025 01:44 p. m.
G2yVtaSWIAAGTei.jpeg
Fútbol Internacional
Boca abre ‘La Bombonera’ para el último adiós a Miguel Ángel Russo
Boca Juniors abrió este jueves su estadio ‘La Bombonera’, en Buenos Aires, para dar el último adiós a su entrenador, Miguel Ángel Russo, fallecido el miércoles a los 69 años, y donde se espera que los hinchas acudan a despedirlo y agradecerle los títulos obtenidos en el club.
Octubre 09, 2025 12:34 p. m.
 · 
Redacción D10
fnff.jfif
Fútbol Internacional
Chile y Perú juegan primer amistoso tras quedar fuera del Mundial
Chile y Perú afrontan este viernes su primer amistoso tras quedar fuera del Mundial 2026, un duelo que se jugará en el estadio Bicentenario de Santiago, en la fecha de descanso del Mundial Sub-20 que alberga el país austral, y en el que ambas selecciones buscan transformarse para 2030.
Octubre 09, 2025 11:39 a. m.
Gianni Infantino
Fútbol Internacional
Infantino abre la puerta a cambiar las fechas de los Mundiales
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, abrió este jueves en la asamblea de la European Football Clubs (EFC, antigua ECA), la posibilidad de cambiar las fechas de los Mundiales a partir de 2030, tal y como se hizo para el de Qatar 2022.
Octubre 09, 2025 11:35 a. m.
Carga Más