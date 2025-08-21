21 ago. 2025
Copa Sudamericana

La violencia triunfa en una noche negra para el fútbol

La violencia se tomó las gradas del Estadio Libertadores de América, de la localidad de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires, a partir de los ataques con piedras y palos entre fanáticos de Universidad de Chile y de Independiente que han dejado al menos 10 heridos graves, cerca de 90 detenidos y la suspensión del partido de la Copa Sudamericana.

Agosto 21, 2025 07:11 a. m. • 
Por Redacción D10
TOPSHOT-FBL-SUDAMERICANA-INDEPENDIENTE-UCHILE-FANS

Hechos de violencia se registraron en el estadio Libertadores de América.

Foto: AFP

El encuentro de vuelta de los octavos de final entre Independiente y Universidad de Chile fue suspendido por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera en el minuto 48 cuando los equipos empataban 1-1.

Poco después, la Conmebol difundió un comunicado en el que informó de que “en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad”, el encuentro “queda cancelado”.

Los incidentes comenzaron sobre el final de la primera etapa, cuando fanáticos del equipo visitante situados en la tribuna Bochini Alta comenzaron a lanzar butacas y trozos de concreto extraídos de la estructura hacia la parte baja, donde estaban hinchas del ‘Rojo’.

Entre los elementos que fueron utilizados para los ataques también se vieron baldones, palos, mampostería y hasta inodoros completos.

Tras varios minutos de inacción policial, se decidió que los simpatizantes visitantes abandonaran su tribuna pero, con todavía cerca de 30 en la misma, ingresaron los hinchas locales y se generó una brutal gresca que culminó con algunos aficionados chilenos saltando desde decenas de metros de altura para huir.

Fuentes de Independiente informaron a EFE que al menos 10 personas resultaron heridas y 90 fueron detenidas, mientras que unos 300 aficionados de Universidad de Chile fueron demorados por la Policía y están siendo revisados.

En paralelo, fuentes oficiales agregaron que tres de los heridos se encuentran en grave estado, mientras que fuentes médicas precisaron que uno de ellos, un aficionado de la Universidad de Chile, fue trasladado en estado crítico a un centro médico de la zona.

Según informó Conmebol, el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la institución para resolver qué decisión tomar tras la cancelación del partido, mientras que también se enviará toda la información de lo ocurrido a la Comisión Disciplinaria.

Copa Sudamericana Fútbol Internacional Independiente
Redacción D10
Más contenido de esta sección
GyMfbNFWYAAhP_B.jpg
Copa Sudamericana
Fluminense asusta y se lleva un premio ante un América combativo
Fluminense se llevó un premio del estadio Pascual Guerrero de Cali al vencer por 1-2 a América en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Agosto 13, 2025 07:59 a. m.
 · 
Redacción D10
Gwq-Fa1WkAAZoYw.jpeg
Copa Sudamericana
Atlético Mineiro sufre, pero Everson lo matricula en octavos
Atlético Mineiro se clasificó este jueves a los octavos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que chocará con Godoy Cruz, pese a perder en Belo Horizonte por 0-1 ante Atlético Bucaramanga y gracias a su mejor precisión para imponerse por 3-1 en una tanda de penaltis.
Julio 25, 2025 06:56 a. m.
 · 
Redacción D10
GwVdmcwXMAI661T.jpeg
Copa Sudamericana
El Aborigen va por un verdadero milagro
Guaraní recibe hoy, desde las 19:00, en La Nueva Olla de Cerro Porteño, a la Universidad de Chile, por el desquite de la repesca a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.
Julio 24, 2025 08:30 a. m.
 · 
Redacción D10
Gwl4PwjWwAAtyV0.jpeg
Copa Sudamericana
Alianza Lima hace historia y elimina al Gremio de Villasanti
Alianza Lima elimina a Gremio y se medirá en octavos con Universidad Católica
Julio 24, 2025 07:37 a. m.
 · 
Redacción D10
GwlYsa2XUAA6zHy.jpeg
Copa Sudamericana
Once Caldas somete a San Antonio Bulo Bulo y enfrentará en octavos a Huracán
El Once Caldas goleó 4-0 este miércoles al San Antonio Bulo Bulo en el partido de vuelta del ‘playoff’ de la Copa Sudamericana, con lo que el resultado global de la serie fue 7-0, y enfrentará en octavos de final a Huracán.
Julio 24, 2025 07:07 a. m.
 · 
Redacción D10
Gwk6zSZW0AATN4g.jpeg
Copa Sudamericana
Bolívar repite la dosis a Palestino y se cita con Cienciano en octavos
Bolívar goleó este miércoles por 0-3 a Palestino en Santiago como hace ocho días lo hizo por 3-0 en La Paz y sin apremio alguno selló su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que se citará con el Cienciano peruano.
Julio 24, 2025 07:00 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más