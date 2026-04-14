La Sudamericana, con juegos atractivos

La jornada arrancará en simultáneo a las 19:00 cuando el histórico Gremio de Fabián Balbuena reciba al Deportivo Riestra; mientras que en otro frente, el São Paulo de Damián Bobadilla buscará imponer su jerarquía ante O’Higgins del delantero paraguayo Arnaldo Castillo.

Más tarde, la intensidad subirá con tres enfrentamientos nocturnos que cerrarán la jornada del martes. A las 21:00, el Vasco da Gama se medirá ante Audax Italiano, seguido a las 21:30 por el choque entre el Santos-Deportivo Recoleta, que busca dar la nota en territorio brasileño.

Casi al mismo tiempo, a las 21:30, el equipo chileno Palestino y el uruguayo Montevideo City Torque completarán la programación de este torneo, en un duelo técnico que promete paridad y emociones.