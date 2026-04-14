15 abr. 2026
Copa Sudamericana

La Sudamericana, con juegos atractivos

La acción de la Sudamericana no da tregua y hoy se prevé una cartelera cargada de emociones con cinco encuentros decisivos.

Abril 14, 2026 09:19 a. m. • 
Por Redacción D10
damián bobadilla_63854861.jpg

En São Paulo. Damián Bobadilla viene de marcar.

Miguel Schincariol

La jornada arrancará en simultáneo a las 19:00 cuando el histórico Gremio de Fabián Balbuena reciba al Deportivo Riestra; mientras que en otro frente, el São Paulo de Damián Bobadilla buscará imponer su jerarquía ante O’Higgins del delantero paraguayo Arnaldo Castillo.

Más tarde, la intensidad subirá con tres enfrentamientos nocturnos que cerrarán la jornada del martes. A las 21:00, el Vasco da Gama se medirá ante Audax Italiano, seguido a las 21:30 por el choque entre el Santos-Deportivo Recoleta, que busca dar la nota en territorio brasileño.

Casi al mismo tiempo, a las 21:30, el equipo chileno Palestino y el uruguayo Montevideo City Torque completarán la programación de este torneo, en un duelo técnico que promete paridad y emociones.

Copa Sudamericana Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
HFbNEebXYAA1vr_.jpeg
Copa Sudamericana
Cuenca tumba al Santos con un gol olímpico
Deportivo Cuenca venció este miércoles por 1-0 al Santos brasileño y con 3 puntos asumió el control del Grupo D de la Copa Sudamericana, en cuya primera jornada San Lorenzo y Recoleta empataron 1-1 en territorio paraguayo.
Abril 09, 2026 07:51 a. m.
 · 
Redacción D10
HFb2LYiWwAAXoOn.jpeg
Copa Sudamericana
Montevideo City hunde a Gremio de Balbuena
Montevideo City se estrenó con una gran victoria en la Copa Sudamericana al vencer este miércoles por 1-0 a Gremio en un encuentro enmarcado en el grupo F.
Abril 09, 2026 07:39 a. m.
 · 
Redacción D10
HFbgC6oWsAArmZ9.jpeg
Copa Sudamericana
Con un jugador menos, River Plate se lleva un punto de Bolivia
El River Plate del argentino Eduardo Coudet se llevó este jueves un punto de Bolivia tras empatar a uno con el club Blooming, en el inicio de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.
Abril 09, 2026 07:10 a. m.
 · 
Redacción D10
20260408_225728.jpg
Copa Sudamericana
Olimpia saca chapa en su estreno
Olimpia derrotó de gran forma a Audax Italiano en territorio chileno en un debut auspicioso en la Conmebol Sudamericana.
Abril 08, 2026 11:00 p. m.
 · 
Redacción D10
82793999-cf06-422e-87db-28d5f3e0ada8.jpg
Copa Sudamericana
Recoleta se estrena con empate en la Sudamericana
Recoleta debutó en la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana empatando de local ante San Lorenzo de Almagro.
Abril 08, 2026 09:03 p. m.
 · 
Redacción D10
5d2f8318-c0af-43df-b833-663bdd64cc20.jpg
Copa Sudamericana
Recoleta vs. San Lorenzo: Paso a paso
Recoleta hace su debut histórico en la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana recibiendo en el estadio Defensores del Chaco a partir de las 19:00 a San Lorenzo de Almagro.
Abril 08, 2026 06:30 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más