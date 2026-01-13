13 ene. 2026
Selección Paraguaya

La Sub 20 con labores en campo de cara al Sudamericano

La Albirroja femenina prosigue con su preparación para el torneo continental que se jugará en Asunción y que otorga 4 cupos al Mundial de la categoría.

Enero 13, 2026 03:34 p. m. • 
Por Redacción D10
paeaguay sub 20

La Selección femenina Sub 20 se mueve en el CarFem.

Gentileza.

La Selección paraguaya femenina Sub 20 sigue trabajando de manera intensa, apuntando a su participación como local del Sudamericano que se jugará en Asunción, del 4 al 28 de febrero y que califica a 4 equipo al Mundial de Polonia.

El grupo albirrojo se mueve en el CarFem, ya apuntando en el aspecto táctico y estratégico, luego de un periodo de adaptación física.

Paraguay en el certamen continental integra la Serie A junto a Ecuador, Venezuela, Chile y Ecuador. En el Grupo B están: Argentina, Brasil, Perú, Ecuador y Bolivia.

El certamen se cumple en dos grupos de todos contra todos, avanzando los tres mejores al hexagonal final y los cuatro primeros califican al Mundial femenino Sub 20 de la FIFA.4 al 28 de febrero.

Albirroja Sudamericano Femenino Sub 20
Redacción D10
