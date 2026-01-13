La Sub 20 con labores en campo de cara al Sudamericano

La Selección paraguaya femenina Sub 20 sigue trabajando de manera intensa, apuntando a su participación como local del Sudamericano que se jugará en Asunción, del 4 al 28 de febrero y que califica a 4 equipo al Mundial de Polonia.

El grupo albirrojo se mueve en el CarFem, ya apuntando en el aspecto táctico y estratégico, luego de un periodo de adaptación física.

Paraguay en el certamen continental integra la Serie A junto a Ecuador, Venezuela, Chile y Ecuador. En el Grupo B están: Argentina, Brasil, Perú, Ecuador y Bolivia.

El certamen se cumple en dos grupos de todos contra todos, avanzando los tres mejores al hexagonal final y los cuatro primeros califican al Mundial femenino Sub 20 de la FIFA.4 al 28 de febrero.