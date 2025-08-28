28 ago. 2025
Automovilismo

La seguridad, eje central en el WRC ueno Rally del Paraguay

En el marco de las actividades oficiales del WRC ueno Rally del Paraguay, se desarrollaron reuniones técnicas orientadas a reforzar los protocolos de seguridad que rigen a nivel mundial.

Agosto 28, 2025 11:04 a. m.
Rally del Paraguay

A los pilotos se les transmitió las disposiciones de la FIA.

Foto: Gentileza

Uno de los encuentros estuvo dirigido especialmente a los pilotos que participan por primera vez en una fecha del WRC. La sesión tuvo como propósito transmitir las disposiciones de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y de la organización local, garantizando que todos los competidores cuenten con la información necesaria sobre normativas de seguridad, reglamentos deportivos y procedimientos en los tramos de competencia. Entre los puntos tratados se destacaron la correcta utilización de los dispositivos de seguridad.

Adicionalmente, también se realizó una reunión con los fotógrafos acreditados, donde se repasaron las zonas permitidas de cobertura, el uso obligatorio de chalecos de seguridad y las recomendaciones para desempeñar su labor sin riesgos en los circuitos.

Estas instancias forman parte del protocolo estándar de cada fecha del Mundial y reflejan el compromiso del WRC ueno del Paraguay con la seguridad de pilotos, equipos, prensa y espectadores. Con estas acciones se alinea a los más altos estándares internacionales, consolidándose como una competencia organizada con responsabilidad y visión de futuro.

Automovilismo Rally del Paraguay 2025
Más contenido de esta sección
dduerksen.jfif
Automovilismo
¡Joshua Duerksen seguirá en la F2 en el 2026 y en un equipo top!
En entrevista con Telefuturo, Joshua Duerksen dio una primicia sobre su futuro profesional.
Agosto 11, 2025 08:11 p. m.
Max Verstappen
Automovilismo
Max Verstappen confirma su permanencia en Red Bull para 2026
El piloto neerlandés Max Verstappen, cuádruple campeón del mundo de Fórmula Uno, confirmó este jueves que permanecerá con el equipo Red Bull la próxima temporada, despejando así las dudas y especulaciones sobre su futuro.
Julio 31, 2025 02:41 p. m.
 · 
Redacción D10
Joshua Duerksen
Automovilismo
Joshua Duerksen se asomó al top 10
El piloto paraguayo, Joshua Duerksen, que largó en la 21ª posición este sábado en el sprint del circuito de Spa-Francorchamps, terminó en el 12° lugar. El domingo será la carrera principal.
Julio 26, 2025 12:13 p. m.
 · 
Redacción D10
Oscar Piastri
Automovilismo
Piastri dominó el único libre de Spa
El australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del Mundial de Fórmula Uno, dominó este viernes el único libre para el Gran Premio de Bélgica, el decimotercero del año, que se disputa -con formato sprint- en el circuito de Spa-Francorchamps, donde los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) marcaron el noveno y el undécimo tiempo, respectivamente, y el argentino Franco Colapinto (Alpine), el decimonoveno.
Julio 25, 2025 01:29 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-07-23 at 07.59.02.jpeg
Automovilismo
Duerksen vuelve a salir a pista en Bélgica
Tras un fin de semana competitivo en la última fecha en Silverstone, Joshua Duerksen ya está listo para disputar la fecha 9 del campeonato de la FIA F2 este fin de semana en Bélgica.
Julio 23, 2025 10:17 a. m.
Un rally de tierra roja
Automovilismo
Paraguay presenta la campaña “Un rally de tierra roja”
Paraguay presentó este sábado su campaña oficial “Un rally de tierra roja”, como parte de la cuenta regresiva para la décima fecha del Mundial de Rallies (WRC, por sus siglas en inglés) que el país acogerá en el departamento de Itapúa (sur), entre el 28 y el 31 de agosto próximo.
Julio 12, 2025 07:25 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más