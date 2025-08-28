La seguridad, eje central en el WRC ueno Rally del Paraguay

Uno de los encuentros estuvo dirigido especialmente a los pilotos que participan por primera vez en una fecha del WRC. La sesión tuvo como propósito transmitir las disposiciones de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y de la organización local, garantizando que todos los competidores cuenten con la información necesaria sobre normativas de seguridad, reglamentos deportivos y procedimientos en los tramos de competencia. Entre los puntos tratados se destacaron la correcta utilización de los dispositivos de seguridad.

Adicionalmente, también se realizó una reunión con los fotógrafos acreditados, donde se repasaron las zonas permitidas de cobertura, el uso obligatorio de chalecos de seguridad y las recomendaciones para desempeñar su labor sin riesgos en los circuitos.

Estas instancias forman parte del protocolo estándar de cada fecha del Mundial y reflejan el compromiso del WRC ueno del Paraguay con la seguridad de pilotos, equipos, prensa y espectadores. Con estas acciones se alinea a los más altos estándares internacionales, consolidándose como una competencia organizada con responsabilidad y visión de futuro.

