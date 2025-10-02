02 oct. 2025
Automovilismo

El Transchaco Rally, de interés turístico nacional

La Secretaría Nacional de Turismo declaró que la 50ª edición del Transchaco Rally es de interés turístico nacional.

Octubre 02, 2025 
Por Redacción D10
rally_44339371.jpg

Las máquinas rugirán en suelo chaqueño.

Foto: Archivo Última Hora.

Se aproxima la 50ª edición del Transchaco Rally y la Secretaría Nacional de Turismo la declaró de interés turístico nacional, a través de la Resolución N° 1291/2025 del 30 de septiembre.

La Senatur considera que este evento “se vincula estrechamente con el turismo deportivo, consolidándose como un evento estratégico para Paraguay, el cual año tras año atrae a numerosos visitantes nacionales, proyectando al país como sede de competencias de alto nivel”.

Destaca que el rally “permite visibilizar el potencial turístico del Chaco paraguayo” y “genera un impacto económico positivo en las comunidades anfitrionas, dinamizando sectores como la gastronomía, el comercio, los servicios locales, promoviendo el desarrollo territorial a través del turismo”.

Por lo tanto “proyecta al Paraguay como un desafío de aventuras, deportes y experiencias auténticas”. La quinta edición del Transchaco Rally se correrá del viernes 24 de octubre al domingo 26 del mismo mes.

