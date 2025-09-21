Joshua Duerksen hace la épica en Bakú

El de este domingo en Bakú será otro día inolvidable para el piloto paraguayo Joshua Duerksen en la Fórmula 2. El compatriota demostró que está para grandes cosas al cerrar la carrera principal en el segundo lugar, solo a dos décimas del triunfo, y eso que partió desde el 15° puesto.

Joshua Duerksen no tuvo una buena clasificación el viernes, con varias banderas rojas y sanción de por medio. Este domingo, ya en la primera vuelta se había metido en la zona de puntos.

El paraguayo continuó avanzando a lo largo de la carrera y cruzó la línea de meta casi a la par de Jackston Crawford, quien finalmente fue el ganador con un tiempo de 1:00:40.563, mientras que el guaraní lo hizo en 1:00:40.779.

Tras un gran fin de semana en Monza, donde consiguió también el segundo puesto, Joshua Duerksen volvió a dar la nota y esta vez remontando varias posiciones para quedarse con otro segundo lugar con sabor a triunfo. Ahora los pilotos tendrán algunas semanas de descanso hasta la siguiente carrera, en Lusail, el último fin de semana de noviembre.