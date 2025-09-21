21 sept. 2025
Automovilismo

Joshua Duerksen hace la épica en Bakú

El piloto Joshua Duerksen estuvo a solo dos décimas de hacer aún más épica la carrera de hoy. El paraguayo partió desde el 15° lugar y acabó en el segundo puesto, muy cerca de quedarse con el triunfo en el circuito de Bakú.

Septiembre 21, 2025 09:17 a. m. • 
Por Redacción D10
Joshua Durksen

Joshua Durksen celebrando su podio en Bakú.

Foto: Gentileza

El de este domingo en Bakú será otro día inolvidable para el piloto paraguayo Joshua Duerksen en la Fórmula 2. El compatriota demostró que está para grandes cosas al cerrar la carrera principal en el segundo lugar, solo a dos décimas del triunfo, y eso que partió desde el 15° puesto.

Joshua Duerksen no tuvo una buena clasificación el viernes, con varias banderas rojas y sanción de por medio. Este domingo, ya en la primera vuelta se había metido en la zona de puntos.

El paraguayo continuó avanzando a lo largo de la carrera y cruzó la línea de meta casi a la par de Jackston Crawford, quien finalmente fue el ganador con un tiempo de 1:00:40.563, mientras que el guaraní lo hizo en 1:00:40.779.

Tras un gran fin de semana en Monza, donde consiguió también el segundo puesto, Joshua Duerksen volvió a dar la nota y esta vez remontando varias posiciones para quedarse con otro segundo lugar con sabor a triunfo. Ahora los pilotos tendrán algunas semanas de descanso hasta la siguiente carrera, en Lusail, el último fin de semana de noviembre.

Más contenido de esta sección
Rally del Paraguay
Automovilismo
El aeropuerto de Encarnación inaugura operaciones internacionales
El aeropuerto de la ciudad paraguaya de Encarnación (sur) recibió este miércoles su primer vuelo internacional, procedente de Buenos Aires, previo al comienzo en el departamento de Itapúa de la décima ronda del Mundial de Rallies (WRC, en inglés), que se desarrollará entre este jueves y el domingo próximo.
Agosto 27, 2025 05:50 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-08-20 at 19.18.23 (1).jpeg
Automovilismo
Magnífica exposición de autos históricos del Rally
Un imperdible Salón de los autos históricos de Rally de Paraguay se habilitó en el primer piso del TACPy.
Agosto 25, 2025 10:04 p. m.
WhatsApp Image 2025-08-25 at 19.16.34.jpeg
Automovilismo
La FIA discute en Paraguay sobre una “movilidad más segura”
Delegados de más de 37 países se dieron cita desde este lunes y hasta el próximo miércoles en Paraguay en el Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).
Agosto 25, 2025 07:20 p. m.
 · 
Redacción D10
World Rally Championship
Automovilismo
Llegaron los autos para el World Rally Championship
De cara al histórico hecho que se vivirá en Paraguay con el World Rally Championship, este jueves aterrizaron los aviones que transportaban los automóviles que formarán parte del Rally del Paraguay 2025.
Agosto 21, 2025 04:21 p. m.
 · 
Redacción D10
dduerksen.jfif
Automovilismo
¡Joshua Duerksen seguirá en la F2 en el 2026 y en un equipo top!
En entrevista con Telefuturo, Joshua Duerksen dio una primicia sobre su futuro profesional.
Agosto 11, 2025 08:11 p. m.
Max Verstappen
Automovilismo
Max Verstappen confirma su permanencia en Red Bull para 2026
El piloto neerlandés Max Verstappen, cuádruple campeón del mundo de Fórmula Uno, confirmó este jueves que permanecerá con el equipo Red Bull la próxima temporada, despejando así las dudas y especulaciones sobre su futuro.
Julio 31, 2025 02:41 p. m.
 · 
Redacción D10
