21 sept. 2025
Automovilismo

Verstappen gana en Baku, donde Sainz concluyó tercero

El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ganó este domingo el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, en el circuito urbano de Baku, donde español Carlos Sainz (Williams) acabó en tercera posición y su compatriota, el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin), decimoquinto.

Septiembre 21, 2025 11:55 a. m. • 
Por Redacción D10
Max Verstappen

Max Verstappen (d) ganó en Bakú.

Foto: Gentileza - Fórmula 1

Verstappen, que había salido desde la ‘pole’, elevó a 67 su tercera mejor marca histórica de victorias en la categoría reina al ganar en la pista de la capital azerbaiyana por delante del inglés George Russell (Mercedes) y de Sainz -elegido Piloto del Día-, que, al acabar tercero, firmó su primer podio con su nuevo equipo, el vigésimo octavo desde que pilota en la categoría reina.

El australiano Oscar Piastri (McLaren), que abandonó por accidente -sin lamentar daños personales- en la primera vuelta, sigue líder del Mundial, con 324 puntos, pero ahora con 25 de ventaja sobre su compañero, el inglés Lando Norris, que este domingo no pasó del séptimo en una una carrera que el argentino Franco Colapinto (Alpine) acabó decimonoveno.

Verstappen sigue tercero en el campeonato, pero ahora a 69 puntos de Piastri, cuya escudería tendrá que esperar al menos hasta el próximo Gran Premio, dentro de dos semanas en Singapur, para festejar de forma matemática la revalida del Mundial de constructores, una celebración que hubiese tenido lugar este domingo de no haber completado su peor fin de semana del año.

El debutante italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) acabó cuarto, un puesto por delante del neozelandés Liam Lawson (RB) -que al finalizar quinto logró su mejor resultado desde que corre en la F1- y del japonés Yuki Tsunoda (Red Bull), que firmó su mejor resultado en cuatro años.

Por detrás de Norris se clasificó, en octava posición, el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari), que cruzó la meta un puesto por delante de su compañero, el monegasco Charles Leclerc.

También entró en los puntos, al acabar décimo, el debutante francés Isack Hadjar (RB).

El siguiente Gran Premio, el decimoctavo de los 24 que integran el Mundial, se disputará el próximo 5 de octubre en el circuito urbano de Singapur.

Fórmula 1
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Rally del Paraguay
Automovilismo
La seguridad, eje central en el WRC ueno Rally del Paraguay
En el marco de las actividades oficiales del WRC ueno Rally del Paraguay, se desarrollaron reuniones técnicas orientadas a reforzar los protocolos de seguridad que rigen a nivel mundial.
Agosto 28, 2025 11:04 a. m.
Rally del Paraguay
Automovilismo
El aeropuerto de Encarnación inaugura operaciones internacionales
El aeropuerto de la ciudad paraguaya de Encarnación (sur) recibió este miércoles su primer vuelo internacional, procedente de Buenos Aires, previo al comienzo en el departamento de Itapúa de la décima ronda del Mundial de Rallies (WRC, en inglés), que se desarrollará entre este jueves y el domingo próximo.
Agosto 27, 2025 05:50 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-08-20 at 19.18.23 (1).jpeg
Automovilismo
Magnífica exposición de autos históricos del Rally
Un imperdible Salón de los autos históricos de Rally de Paraguay se habilitó en el primer piso del TACPy.
Agosto 25, 2025 10:04 p. m.
WhatsApp Image 2025-08-25 at 19.16.34.jpeg
Automovilismo
La FIA discute en Paraguay sobre una “movilidad más segura”
Delegados de más de 37 países se dieron cita desde este lunes y hasta el próximo miércoles en Paraguay en el Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).
Agosto 25, 2025 07:20 p. m.
 · 
Redacción D10
World Rally Championship
Automovilismo
Llegaron los autos para el World Rally Championship
De cara al histórico hecho que se vivirá en Paraguay con el World Rally Championship, este jueves aterrizaron los aviones que transportaban los automóviles que formarán parte del Rally del Paraguay 2025.
Agosto 21, 2025 04:21 p. m.
 · 
Redacción D10
dduerksen.jfif
Automovilismo
¡Joshua Duerksen seguirá en la F2 en el 2026 y en un equipo top!
En entrevista con Telefuturo, Joshua Duerksen dio una primicia sobre su futuro profesional.
Agosto 11, 2025 08:11 p. m.
Carga Más