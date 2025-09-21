Verstappen gana en Baku, donde Sainz concluyó tercero

Verstappen, que había salido desde la ‘pole’, elevó a 67 su tercera mejor marca histórica de victorias en la categoría reina al ganar en la pista de la capital azerbaiyana por delante del inglés George Russell (Mercedes) y de Sainz -elegido Piloto del Día-, que, al acabar tercero, firmó su primer podio con su nuevo equipo, el vigésimo octavo desde que pilota en la categoría reina.

El australiano Oscar Piastri (McLaren), que abandonó por accidente -sin lamentar daños personales- en la primera vuelta, sigue líder del Mundial, con 324 puntos, pero ahora con 25 de ventaja sobre su compañero, el inglés Lando Norris, que este domingo no pasó del séptimo en una una carrera que el argentino Franco Colapinto (Alpine) acabó decimonoveno.

Verstappen sigue tercero en el campeonato, pero ahora a 69 puntos de Piastri, cuya escudería tendrá que esperar al menos hasta el próximo Gran Premio, dentro de dos semanas en Singapur, para festejar de forma matemática la revalida del Mundial de constructores, una celebración que hubiese tenido lugar este domingo de no haber completado su peor fin de semana del año.

El debutante italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) acabó cuarto, un puesto por delante del neozelandés Liam Lawson (RB) -que al finalizar quinto logró su mejor resultado desde que corre en la F1- y del japonés Yuki Tsunoda (Red Bull), que firmó su mejor resultado en cuatro años.

Por detrás de Norris se clasificó, en octava posición, el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari), que cruzó la meta un puesto por delante de su compañero, el monegasco Charles Leclerc.

También entró en los puntos, al acabar décimo, el debutante francés Isack Hadjar (RB).

El siguiente Gran Premio, el decimoctavo de los 24 que integran el Mundial, se disputará el próximo 5 de octubre en el circuito urbano de Singapur.