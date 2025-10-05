05 oct. 2025
George Russell gana en Singapur

El británico George Russell (Mercedes) ganó este domingo el Gran Premio de Singapur, el decimoctavo del Mundial de Fórmula Uno, una carrera nocturna disputada en el caluroso y húmedo circuito de Marina Bay, donde McLaren revalidó el título de constructores.

Russell, de 27 años y que había salido desde la ‘pole’, logró su quinta victoria en la F1 -la segunda del año- al ganar en Singapur por delante del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y de otro británico, Lando Norris (McLaren), cuyo equipo revalidó de forma matemática el título de constructores a falta de seis carreras.

El australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del campeonato, concluyó cuarto un Gran Premio que el debutante italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) finalizó quinto, por delante de los Ferrari del monegasco Charles Leclerc y del séptuple campeón mundial británico Lewis Hamilton, que podría perder la séptima plaza en favor de Alonso si se confirma que rebasó varias veces los límites de pista al final de la carrera. El argentino Franco Colapinto concluyó decimosexto.

Piastri lidera ahora con 336 puntos, 22 más que Norris; y con 63 de ventaja respecto a Verstappen.

La próxima carrera, el Gran Premio de Estados Unidos, se disputará en el Circuito de las Américas de Austin (Texas) el próximo 19 de octubre.

