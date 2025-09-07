07 sept. 2025
Automovilismo

Verstappen gana en Monza por delante de los McLaren

El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ganó este domingo el Gran Premio de Italia, el decimosexto del Mundial, que se disputó en Monza, el templo de la velocidad; donde el español Fernando Alonso (Aston Martin) abandonó a causa de una avería en la suspensión delantera de su AMR25 y su compatriota Carlos Sainz (Williams) acabó undécimo.

Septiembre 07, 2025 11:51 a. m. • 
Por Redacción D10
Max Verstappen

Max Verstappen ganó en Italia.

Foto: Gentileza - Fórmula 1

Verstappen, de 27 años, capturó su sexagésima quinta victoria en la Fórmula Uno -la tercera del año- al vencer en la pista del Parque Real lombardo por delante del inglés Lando Norris y del otro McLaren, el del australiano Oscar Piastri, líder del Mundial; que concluyó tercero.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fue cuarto, al acabar un puesto por delante del inglés George Russell (Mercedes) una carrera que el argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó en la decimoséptima posición.

El otro Ferrari -que en Monza corre en casa-, el del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton, concluyó sexto, justo delante del tailandés Alex Albon, el compañero de Sainz, que avanzó siete plazas y acabó séptimo este domingo.

Piastri lidera ahora el Mundial con 324 puntos, 31 más que Norris; y con 94 sobre Verstappen.

El brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) volvió a completar un gran fin de semana y concluyó octavo, por delante de otro debutante, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

Otro ‘rookie’, el francés Isack Hadjar (RB) -que venía de lograr su primer podio en la F1 en Zandvoort- ,protagonizó la remontada del día y, tras avanzar nueve puestos, capturó el último punto en liza.

La próxima carrera, el Gran Premio de Azerbaiyán, se disputará el próximo 21 de septiembre en el circuito urbano de Baku.

Automovilismo Fórmula 1
Redacción D10
Más contenido de esta sección
WhatsApp Image 2025-08-25 at 19.16.34.jpeg
Automovilismo
La FIA discute en Paraguay sobre una “movilidad más segura”
Delegados de más de 37 países se dieron cita desde este lunes y hasta el próximo miércoles en Paraguay en el Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).
Agosto 25, 2025 07:20 p. m.
 · 
Redacción D10
World Rally Championship
Automovilismo
Llegaron los autos para el World Rally Championship
De cara al histórico hecho que se vivirá en Paraguay con el World Rally Championship, este jueves aterrizaron los aviones que transportaban los automóviles que formarán parte del Rally del Paraguay 2025.
Agosto 21, 2025 04:21 p. m.
 · 
Redacción D10
dduerksen.jfif
Automovilismo
¡Joshua Duerksen seguirá en la F2 en el 2026 y en un equipo top!
En entrevista con Telefuturo, Joshua Duerksen dio una primicia sobre su futuro profesional.
Agosto 11, 2025 08:11 p. m.
Max Verstappen
Automovilismo
Max Verstappen confirma su permanencia en Red Bull para 2026
El piloto neerlandés Max Verstappen, cuádruple campeón del mundo de Fórmula Uno, confirmó este jueves que permanecerá con el equipo Red Bull la próxima temporada, despejando así las dudas y especulaciones sobre su futuro.
Julio 31, 2025 02:41 p. m.
 · 
Redacción D10
Joshua Duerksen
Automovilismo
Joshua Duerksen se asomó al top 10
El piloto paraguayo, Joshua Duerksen, que largó en la 21ª posición este sábado en el sprint del circuito de Spa-Francorchamps, terminó en el 12° lugar. El domingo será la carrera principal.
Julio 26, 2025 12:13 p. m.
 · 
Redacción D10
Oscar Piastri
Automovilismo
Piastri dominó el único libre de Spa
El australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del Mundial de Fórmula Uno, dominó este viernes el único libre para el Gran Premio de Bélgica, el decimotercero del año, que se disputa -con formato sprint- en el circuito de Spa-Francorchamps, donde los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) marcaron el noveno y el undécimo tiempo, respectivamente, y el argentino Franco Colapinto (Alpine), el decimonoveno.
Julio 25, 2025 01:29 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más