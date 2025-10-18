Ya se siente el Transchaco Rally

La edición 50 del Transchaco Rally ya comenzó de manera oficial con las verificaciones que se realizan esta mañana en Capiatá, en el mítico Autódromo Rubén Dumot.

Las 105 tripulaciones registradas para esta carrera están atravesando por las verificaciones técnicas, administrativas y de seguridad.

Tras este procedimiento, los pilotos y las máquinas se alistarán para la largada ceremonial, en el Parque Lineal de la Costanera Norte a partir de las 19:00. La prueba de clasificación será el domingo 19 de octubre desde las 10:00, también en el Autódromo Rubén Dumot.

El viernes 24, los motores rugirán en el Chaco con las distintas pruebas hasta el domingo 26. La llegada ceremonial se iniciará a las 19:00. Cabe recordar que esta edición fue declara de interés nacional tanto por el Congreso como por la Secretaría Nacional de Turismo.

