21 sept. 2025
Automovilismo

Joshua Duerksen y una carrera “totalmente épica”

Para el piloto Joshua Duerksen “fue una carrera un poco inesperada, épica, totalmente épica”. El paraguayo remontó 13 posiciones y declaró estar muy confiando en que la ganaría si quedaban dos vueltas o una más.

Septiembre 21, 2025 09:30 a. m. • 
Por Redacción D10
Joshua Duerksen

Joshua Duerkse realizó una gran carrera para acabar en el podio.

Foto: Gentileza - SND

Lo ocurrido en la principal carrera del circuito de Bakú, del campeonato de la Fórmula 2, será algo inolvidable para Joshua Duerksen. El paraguayo partió 15° y finalizó segundo, a muy poco del triunfo.

El piloto guaraní declaró que “fue una carrera un poco inesperada, épica, totalmente épica. Sabíamos que íbamos a poder llegar a los puntos, pero llegar al podio era algo que no tenía en mente hoy”.

“Estoy demasiado feliz, pero a la vez con un sabor agridulce. Tenía ritmo para la victoria. Sabía que con una o dos vueltas más le iba a adelantar a (Jackston) Crawford y llevar la victoria”, comentó.

Durante el manejo estaba pensando: qué linda historia va a ser del 15° al primero. Igual con el segundo estoy muy contento. Son buenos puntos para el campeonato”, valoró el piloto paraguayo que al finalizar la carrera celebró lo obtenido como una verdadera victoria.

Joshua Duerksen recién volverá a tener acción en el último fin de semana de noviembre, en el circuito de Lusail.

