22 oct. 2025
Automovilismo

Joshua Duerksen ficha por el Campeón de la F2

ORGULLO NACIONAL. El piloto paraguayo Joshua Duerksen fue anunciado de forma oficial por su nuevo equipo de la Fórmula 2.

Octubre 22, 2025 12:03 p. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2025-10-22 at 12.00.09 PM.jpeg

Joshua Duerksen, nuevo piloto de Invicta.

Foto: Dardo Ramirez - UH

El piloto paraguayo Joshua Duerksen da un salto importante en la Fórmula 2 al fichar por uno de los equipos top de la categoría. El guaraní deja AIX Racing, con quien dio batalla y consiguió varios logros pese a las limitaciones, para formar parte de Invicta Racing.

Invicta es uno de los equipos top de la categoría, financiado por la empresa fabricante de relojes Invicta Watch Group. En el 2024 debutó en la F2, logrando el título con Gabriel Bortoleto y actualmente lidera nuevamente el campeonato con Leonardo Fornaroli.

Joshua esta temporada ganó la Sprint en Melbourne, luego tuvo podios en Spielberg,doble podio en Monza y un último podio en Bakú en donde partió desde la P15 y firmó su mejor carrera en la temporada al terminar en la segunda posición.

Quedan dos carreras en la temporada 2025 en la Fórmula 2, que tendrá su reanudación el 28 noviembre cuando se corra en Lusail, Qatar. El año se cerrará en diciembre en el Circuito de Yas Marina en Emiratos Árabes Unidos.

Joshua Duerksen Fórmula 2 Otros Deportes
Redacción D10
Más contenido de esta sección
rally_44339371.jpg
Automovilismo
El Transchaco Rally, de interés turístico nacional
La Secretaría Nacional de Turismo declaró que la 50ª edición del Transchaco Rally es de interés turístico nacional.
Octubre 02, 2025 10:52 a. m.
 · 
Redacción D10
Max Verstappen
Automovilismo
Verstappen gana en Baku, donde Sainz concluyó tercero
El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ganó este domingo el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, en el circuito urbano de Baku, donde español Carlos Sainz (Williams) acabó en tercera posición y su compatriota, el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin), decimoquinto.
Septiembre 21, 2025 11:55 a. m.
 · 
Redacción D10
Joshua Duerksen
Automovilismo
Joshua Duerksen y una carrera “totalmente épica”
Para el piloto Joshua Duerksen “fue una carrera un poco inesperada, épica, totalmente épica”. El paraguayo remontó 13 posiciones y declaró estar muy confiando en que la ganaría si quedaban dos vueltas o una más.
Septiembre 21, 2025 09:30 a. m.
 · 
Redacción D10
Joshua Durksen
Automovilismo
Joshua Duerksen hace la épica en Bakú
El piloto Joshua Duerksen estuvo a solo dos décimas de hacer aún más épica la carrera de hoy. El paraguayo partió desde el 15° lugar y acabó en el segundo puesto, muy cerca de quedarse con el triunfo en el circuito de Bakú.
Septiembre 21, 2025 09:17 a. m.
 · 
Redacción D10
Max Verstappen
Automovilismo
Verstappen gana en Monza por delante de los McLaren
El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ganó este domingo el Gran Premio de Italia, el decimosexto del Mundial, que se disputó en Monza, el templo de la velocidad; donde el español Fernando Alonso (Aston Martin) abandonó a causa de una avería en la suspensión delantera de su AMR25 y su compatriota Carlos Sainz (Williams) acabó undécimo.
Septiembre 07, 2025 11:51 a. m.
 · 
Redacción D10
Joshua Duerksen
Automovilismo
Joshua Duerksen vuelve a brillar en Monza
El piloto paraguayo Joshua Duerksen volvió a ofrecer una gran carrera en el circuito de Monza para subir de nuevo al podio. Esta vez, en la carrera principal, acabó en el segundo lugar para redondear una estupenda semana para el deporte nacional.
Septiembre 07, 2025 08:09 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más