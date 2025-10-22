Joshua Duerksen ficha por el Campeón de la F2

El piloto paraguayo Joshua Duerksen da un salto importante en la Fórmula 2 al fichar por uno de los equipos top de la categoría. El guaraní deja AIX Racing, con quien dio batalla y consiguió varios logros pese a las limitaciones, para formar parte de Invicta Racing.

Invicta es uno de los equipos top de la categoría, financiado por la empresa fabricante de relojes Invicta Watch Group. En el 2024 debutó en la F2, logrando el título con Gabriel Bortoleto y actualmente lidera nuevamente el campeonato con Leonardo Fornaroli.

Joshua esta temporada ganó la Sprint en Melbourne, luego tuvo podios en Spielberg,doble podio en Monza y un último podio en Bakú en donde partió desde la P15 y firmó su mejor carrera en la temporada al terminar en la segunda posición.

Quedan dos carreras en la temporada 2025 en la Fórmula 2, que tendrá su reanudación el 28 noviembre cuando se corra en Lusail, Qatar. El año se cerrará en diciembre en el Circuito de Yas Marina en Emiratos Árabes Unidos.