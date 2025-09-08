08 sept. 2025
Selección Paraguaya

La satisfacción de un padre con el éxito de su hijo

Francisco Cubas, padre de Andrés, contó lo que representa para la familia la clasificación de la Albirroja.

Septiembre 08, 2025 12:58 p. m. • 
Por Redacción D10
ACT_5886_2_62860770.JPG

Andrés Cubas, uno de los pilares de la Albirroja.

Foto: Andrés Catalán.

Francisco Cubas, padre del mediocampista de la Albirroja Andrés Cubas, conversó este lunes con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y contó sus sensaciones por la clasificación de la Selección al Mundial de 2026.

“No tiene precio, recién estamos cayendo. Un orgullo grande para nosotros, por la selección paraguaya que clasificó, súper contento. Le vi contento (a Andrés), más alegre nos dejó porque le vimos contento, pasamos una hermosa noche”, contó Francisco Cubas en la 1080 AM.

En un momento de la charla se refirió a un encuentro más cercano que tuvo con el entrenador Gustavo Alfaro y reveló que se sintió muy emocionado por los conceptos que le dio el DT argentino que dirige a Paraguay.

“Tuvo unas palabras lindas, nos dejó súper contento. Andrés sabía donde estábamos ubicados, después del festejo nos llamó y ahí fuimos a entrar. Tuvimos la posibilidad de hablar con Alfaro, con el presidente de la nación, con Villar. Nos sacamos fotos y charlamos”, relató.

Francisco Cubas se lamentó por aquel disparo que fue a pegar en el horizontal, que pudo ser un golazo a favor de Paraguay, pero transmitió tranquilidad a su hijo y le dijo que en algún momento se le va a dar el gol.

Andrés Cubas Selección Paraguaya Fútbol paraguayo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
