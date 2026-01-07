07 ene. 2026

Red Bull New York

Roberto Fernández
Cerro Porteño
La salida de Roberto Fernández no “debe demorar”
De acuerdo con informaciones periodísticas, la salida de Roberto Fernández de Cerro Porteño para irse al Red Bull New York “no debe demorar”.
Enero 07, 2026 11:46 a. m.
 · 
Redacción D10