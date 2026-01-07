Menú
07 ene. 2026
Red Bull New York
Cerro Porteño
La salida de Roberto Fernández no “debe demorar”
De acuerdo con informaciones periodísticas, la salida de Roberto Fernández de Cerro Porteño para irse al Red Bull New York “no debe demorar”.
Enero 07, 2026 11:46 a. m.
·
Redacción D10