La racha de los Heat se topa con Anthony Edwards

Los Miami Heat interrumpieron este sábado su racha de cuatro victorias consecutivas en la NBA tras perder 115-125 en casa contra los Minnesota Timberwolves, en los que Anthony Edwards firmó 33 puntos.

Edwards, Naz Reid (29 puntos) y Julius Randle (23) anotaron 85 de los 125 puntos en Miami de los Wolves, que así dejaron atrás la derrota sufrida el pasado miércoles en Atlanta.

Edwards dio un paso al frente tras ese duro revés, un 102-126 en el campo de los Hawks en el que abandonó el banquillo de su equipo sin permiso de su entrenador en el cuarto período.

El número uno absoluto en el draft de 2020 acabó el partido de Miami con un 10 de 19 en tiros de campo, al que añadió tres rebotes y cinco asistencias.

Reid disputó un gran partido saliendo del banquillo, con 29 puntos (10 de 15 en tiros) en 25 minutos en pista. Metió cuatro triples y sumó cuatro rebotes, tres asistencias y dos tapones.

Randle, por su parte, contribuyó en la victoria con 23 puntos (10 de 17 en tiros) y diez asistencias para los Wolves, que tienen una marca de 22-13, la sexta mejor en la Conferencia Oeste.

Los Wolves tiraron con un 54 % de acierto a nivel grupal, frente al 47 % de los Heat

Los Heat caen tras el triunfo de Detroit

Miami encaraba este partido tras una racha de cuatro triunfos consecutivos y venía de una victoria importante a domicilio contra los Detroit Pistons, líderes del Este.

El equipo de Erik Spoelstra es séptimo en su conferencia con un balance de 19-16.

Norman Powell lideró con 21 puntos a un quinteto titular de los Heat en el que los cinco integrantes acabaron con dobles dígitos en anotación.

Davion Mitchell metió catorce puntos, Bam Adebayo y Andrew Wiggins aportaron doce cada uno, mientras que Kel’el Ware consiguió once puntos. Adebayo capturó nueve rebotes para Miami y Ware, ocho.

Empuje de los Wolves en el cuarto período

Pese a estar diez puntos abajo en el segundo período, los Heat estuvieron en la contienda hasta el último cuarto, al que llegaron con cuatro puntos de desventaja.

Pero los Wolves firmaron un arranque de cuarto período espectacular, en el que se abrieron el camino hacia la victoria con un parcial de 19-4.

Reid dominó con 9 puntos en el último período y Edwards anotó 8 para certificar el gran triunfo de los Wolves en el campo de los Heat, donde los de Erik Spoelstra solo habían perdido 5 veces en este curso.

La ventaja máxima de Minnesota alcanzó las 21 unidades a mediados de ese cuarto, antes de que los Heat redujeran el margen en los últimos minutos, cuando ya era demasiado tarde para evitar la derrota.

Los Wolves visitarán a continuación el campo de los Washington Wizards, antes de volver a verse las caras con los Heat el próximo seis de enero, esta vez en Minneapolis.

Los Heat también tendrán un compromiso antes de la nueva cita con los Wolves. Visitarán el campo de los New Orleans Pelicans. EFE