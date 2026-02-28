Surgen clasificados a las finales del Nacional de salonismo

Villa Hayes, Ypacaraí, Carmen del Paraná y Ayolas aseguraron sus presencias para la etapa final del Campeonato Nacional de fútbol de salón «Caaguazú 2026».

En el Grupo 1, Villa Hayes se quedó con el primer cupo al vencer a Cerrito por 2-1. A su vez en el Grupo 2, Ypacaraí avanzó al derrotar a Itauguá 3-0. Por la misma serie Capiatá goleó a Lambaré por 8-2.

En la Serie 9 Ayolas se impuso a Santa Rosa 4-2 y calificó. Por el mismo grupo San Juan superó a San Ignacio 2-1 y en la Zona 11 Carmen del Paraná se clasificó al superar a Cambyreta 4-1.

Otros marcadores: En el Grupo 4: San Bernardino 2-2 Altos y Caacupé 2-1 Itacurubi. Grupo 5: Villarrica 3-1 Caazapá y Cnel. Martínez 1-1 Tebicuary. Grupo 6: Santa Rita 1-6 Santa Rosa. Grupo 8: Parnaense 2-1 Franco y Minga Guazú 11-4 Hernandarias. Grupo 10: Capitán Miranda 4-0 Bella Vista Sur y Encarnación 6-2 Capitán Meza.