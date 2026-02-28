28 feb. 2026
Surgen clasificados a las finales del Nacional de salonismo

Villa Hayes, Ypacaraí, Carmen del Paraná y Ayolas se anotaron para la ronda definitoria del campeonato que se jugará en Caaguazú.

Febrero 28, 2026 06:07 p. m. • 
Por Redacción D10
Ypacaraí avanzó a la etapa final de la competencia nacional.

Villa Hayes, Ypacaraí, Carmen del Paraná y Ayolas aseguraron sus presencias para la etapa final del Campeonato Nacional de fútbol de salón «Caaguazú 2026».

En el Grupo 1, Villa Hayes se quedó con el primer cupo al vencer a Cerrito por 2-1. A su vez en el Grupo 2, Ypacaraí avanzó al derrotar a Itauguá 3-0. Por la misma serie Capiatá goleó a Lambaré por 8-2.

En la Serie 9 Ayolas se impuso a Santa Rosa 4-2 y calificó. Por el mismo grupo San Juan superó a San Ignacio 2-1 y en la Zona 11 Carmen del Paraná se clasificó al superar a Cambyreta 4-1.

Otros marcadores: En el Grupo 4: San Bernardino 2-2 Altos y Caacupé 2-1 Itacurubi. Grupo 5: Villarrica 3-1 Caazapá y Cnel. Martínez 1-1 Tebicuary. Grupo 6: Santa Rita 1-6 Santa Rosa. Grupo 8: Parnaense 2-1 Franco y Minga Guazú 11-4 Hernandarias. Grupo 10: Capitán Miranda 4-0 Bella Vista Sur y Encarnación 6-2 Capitán Meza.

Fútbol de Salón Nacional de fútbol de salón
Redacción D10
