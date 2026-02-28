El clásico Paranaense-Franco vuelve a terminar en violencia

Presidente Franco y Paranaense volvió a tener un nuevo capítulo de violencia en un clásico del salonismo paraguayo manchado por los vándalos de siempre que no controlan su fanatismo desmedido y ensucian lo que debió ser una fiesta total en el Polideportivo Municipal Área 5 de Ciudad del Este.

El triunfo fue para Paranense que venció por 2-1 a su eterno rival sacándose la espina de las dos derrotas en los amistosos disputados en la previa de estas Eliminatorias.

Al término del compromiso se registró una batalla campal donde estuvieron involucrados jugadores, cuerpo técnico e hinchadas dejando un saldo de varios heridos que fueron trasladados al hospital de la zona.

La Federación de Presidente Franco emitió comunicados en sus redes sociales informando que los jugadores Marcos Giménez Junior, el DT Marcos Giménez y el miembro del cuerpo técnico, José Escobar, tuvieron que ser atendidos por médicos tras presentar heridas e incluso complicaciones respiratorias.

Sucede que La Policía Nacional en su afán de dispersar el escándalo tuvo la “brillante idea” de lanzar gases lacrimógenos, lo que también afectó al público presente que nada tuvo que ver con esta gigantesca gresca.