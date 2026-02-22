22 feb. 2026
Otros Deportes

Todo listo para el Campeonato Nacional Infanto Juvenil 2026

Se acerca el tradicional Campeonato Nacional de Ajedrez Infanto Juvenil Categoría Pares 2026 que tendrá como escenario el Arena de la SND, del 06 al 08 de marzo.

Febrero 22, 2026 07:05 p. m.
WhatsApp Image 2026-02-20 at 1.33.11 PM.jpeg

Se aguarda una gran fiesta en el campeonato.

Foto: Gentileza.

Son nuevamente organizadores de esta competencia el Club de Ajedrez Élite/Amambay y la Federación Paraguaya de Ajedrez (Feparaj).

Cabe mencionar que se trata del campeonato infanto juvenil más relevante del Paraguay, cuyos campeones nos representarán en torneos internacionales de alto calibre durante el 2026.

Sin lugar a dudas, los jóvenes ajedrecistas compatriotas vienen elevando la vara del deporte ciencia año tras año, como los campeones mundiales que hemos logrado y grandes valores que van escalando en títulos y ranking internacional.

En esta edición, el local se ajusta a las necesidades de los cientos de competidores y familiares que acompañan, dada la zona práctica y favorable en que compartiremos tres días de muchas emociones dentro y fuera de los tableros.

WhatsApp Image 2026-02-20 at 1.38.32 PM.jpeg

Ajedrez Otros Deportes
Más contenido de esta sección
HBEGuzLWcAAgSw7.jpeg
Otros Deportes
Yacaré XV, listo para otro desafío
Yacaré XV, la franquicia de la Unión de Rugby del Paraguay, se prepara para competir en la sexta edición del Super Rugby Américas, la competencia de rugby a nivel profesional que reúne a franquicias de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay.
Febrero 18, 2026 07:56 a. m.
 · 
Redacción D10
futbol de salon
Otros Deportes
Muchos goles en las Eliminatorias del Nacional de fútbol de salón
Intensa disputa se cumple en todo el país, buscando los 20 cupos para las finales de “Caaguazú 2026".
Febrero 17, 2026 04:04 p. m.
 · 
Redacción D10
Corrida Superseis Corrida Superseis Corrida Superseis Corrida Superseis_DAR_1697_65672911.JPG
Otros Deportes
La corrida Super 6K, un éxito en San Bernardino
Como ya es tradicional, en la ciudad de San Bernardino se llevó a cabo la corrida Super 6K. La misma contó con la dirección técnica del Paraguay Marathon Club y la participación de varias marcas que instalaron sus stands.
Febrero 15, 2026 06:44 p. m.
Juan Luis Gamarra.jpg
Otros Deportes
Vibrante inicio de las Eliminatorias del Nacional en el fútbol de salón
Con cuatro juegos y el lema “Disfrutemos sin violencia”, impulsado por la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón, se puso en marcha la etapa clasificatoria, rumbo a las finales de “Caaguazú 2026".
Febrero 14, 2026 03:20 p. m.
 · 
Redacción D10
Vladyslav Heraskevych
Otros Deportes
Heraskevych: “No me arrepiento de defender mi dignidad”
El atleta ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych declaró este viernes que continúa con la “lucha” de su verdad y que no se arrepiente de “defender” su dignidad después de su audiencia con Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), ente al que elevó un recurso por su descalificación de los Juegos por no renunciar al uso del casco con fotografías de atletas asesinados por Rusia en la guerra en su país.
Febrero 13, 2026 11:09 a. m.
 · 
Redacción D10
Comité Olímpico Paraguayo.jfif
Otros Deportes
COP Expo apuesta a la capacitación con cursos especializados
Paraguay consolida al deporte como una industria en crecimiento y una oportunidad real de desarrollo profesional, con una fuerte apuesta a la capacitación a través de los cursos del Congreso COP Expo, que abordarán seis macro tópicos clave —gestión, marketing, salud, infraestructura, tecnología e innovación y turismo deportivo— con expertos y referentes nacionales e internacionales.
Febrero 12, 2026 08:51 p. m.
 · 
Redacción D10
