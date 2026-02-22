Todo listo para el Campeonato Nacional Infanto Juvenil 2026

Son nuevamente organizadores de esta competencia el Club de Ajedrez Élite/Amambay y la Federación Paraguaya de Ajedrez (Feparaj).

Cabe mencionar que se trata del campeonato infanto juvenil más relevante del Paraguay, cuyos campeones nos representarán en torneos internacionales de alto calibre durante el 2026.

Sin lugar a dudas, los jóvenes ajedrecistas compatriotas vienen elevando la vara del deporte ciencia año tras año, como los campeones mundiales que hemos logrado y grandes valores que van escalando en títulos y ranking internacional.

En esta edición, el local se ajusta a las necesidades de los cientos de competidores y familiares que acompañan, dada la zona práctica y favorable en que compartiremos tres días de muchas emociones dentro y fuera de los tableros.