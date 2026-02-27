27 feb. 2026
Otros Deportes

Intensa disputa en la ronda de las Eliminatorias

Siguen los compromisos de cara a las finales del Nacional de fútbol de salón de Caaguazú 2026.

Febrero 27, 2026 05:34 p. m. • 
Por Redacción D10
amambay

Amambay busca uno de los cupos a la ronda final.

Gentileza.

Continúa la competición en las Eliminatorias rumbo al Nacional de fútbol de salón “Caaguazú 2026”.

En el Grupo 3, Fernando de la Mora supero 5-2 Villa Elisa y Ñemby igualó 3-3 con San Antonio. Libre: Villeta.

Para este sábado los compromisos desde las 21:30 son: Villa Elisa vs. Villeta y San Antonio vs. Fernando de la Mora.

La clasificación en la serie está así: Villeta 5 puntos, Fernando de la Mora 4, Ñemby 4, San Antonio 3 y Villa Elisa 0.

En el Grupo 7: Concepción 6-2 Amambay y Capitán Bado 4-2 Horqueta.

La próxima fecha se juega el lunes 2 con los emparejamientos: Horqueta vs. Concepción y Amambay vs. Capitán Bado.

Posiciones: Concepción 6 puntos, Amambay 4, Horqueta 3 y Capitán Bado 3.

Fútbol de Salón Nacional de fútbol de salón
Redacción D10
