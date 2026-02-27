Intensa disputa en la ronda de las Eliminatorias

Continúa la competición en las Eliminatorias rumbo al Nacional de fútbol de salón “Caaguazú 2026”.

En el Grupo 3, Fernando de la Mora supero 5-2 Villa Elisa y Ñemby igualó 3-3 con San Antonio. Libre: Villeta.

Para este sábado los compromisos desde las 21:30 son: Villa Elisa vs. Villeta y San Antonio vs. Fernando de la Mora.

La clasificación en la serie está así: Villeta 5 puntos, Fernando de la Mora 4, Ñemby 4, San Antonio 3 y Villa Elisa 0.

En el Grupo 7: Concepción 6-2 Amambay y Capitán Bado 4-2 Horqueta.

La próxima fecha se juega el lunes 2 con los emparejamientos: Horqueta vs. Concepción y Amambay vs. Capitán Bado.

Posiciones: Concepción 6 puntos, Amambay 4, Horqueta 3 y Capitán Bado 3.