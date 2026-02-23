Intensa lucha en la ronda de Eliminatorias del Nacional 2026

Prosigue la competición en el marco de las Eliminatorias para el Nacional de fútbol de salón “Caaguazú 2026”.

Por la segunda fecha del Grupo 3 Villeta de visitante se impuso a San Antonio, tras ir perdiendo por 2-0 finalmente se llevó los puntos al imponerse por 2-5.

En el otro compromiso Fernando de la Mora recibió y derrotó al seleccionado de Ñemby por el marcador final de 4-3 en un verdadero partidazo, de ida y vuelta.

La clasificación quedó de la siguiente manera: Villeta 4 puntos; Fernando de la Mora y Ñemby 2 y San Antonio 0.

Esta serie continúa esta noche con los partidos entre Villeta vs. Ñemby y Villa Elisa vs. San Antonio.

Partidos para este lunes 23, desde las 21:30: Grupo 1: Limpio vs. Remansito y Benjamín-Cerrito; Grupo 5: Tebicuary vs. Villarrica y Caazapá vs. Coronel Martínez y por el Grupo 7: Amambay vs. Horqueta y Concepción vs. Capitán Bado.

Más partidos, Grupo 8, primera fecha: Hernandarias vs. Paranaense y Minga Guazú vs. Presidente Franco; Grupo 9: Santa Rosa Misiones vs. San Juan Misiones y San Ignacio vs. Ayolas y, por último, Grupo 11: Cambyreta vs. Coronel Bogado.