23 feb. 2026
Otros Deportes

Intensa lucha en la ronda de Eliminatorias del Nacional 2026

La puja entra en su etapa importante, con una cartera importante de partidos para este lunes y martes.

Febrero 23, 2026 03:15 p. m. • 
Por Redacción D10
fernando de la mora

Fernando de la Mora apunta a las finales del Nacional.

Gentileza.

Prosigue la competición en el marco de las Eliminatorias para el Nacional de fútbol de salón “Caaguazú 2026”.

Por la segunda fecha del Grupo 3 Villeta de visitante se impuso a San Antonio, tras ir perdiendo por 2-0 finalmente se llevó los puntos al imponerse por 2-5.

En el otro compromiso Fernando de la Mora recibió y derrotó al seleccionado de Ñemby por el marcador final de 4-3 en un verdadero partidazo, de ida y vuelta.

La clasificación quedó de la siguiente manera: Villeta 4 puntos; Fernando de la Mora y Ñemby 2 y San Antonio 0.

Esta serie continúa esta noche con los partidos entre Villeta vs. Ñemby y Villa Elisa vs. San Antonio.

Partidos para este lunes 23, desde las 21:30: Grupo 1: Limpio vs. Remansito y Benjamín-Cerrito; Grupo 5: Tebicuary vs. Villarrica y Caazapá vs. Coronel Martínez y por el Grupo 7: Amambay vs. Horqueta y Concepción vs. Capitán Bado.

Más partidos, Grupo 8, primera fecha: Hernandarias vs. Paranaense y Minga Guazú vs. Presidente Franco; Grupo 9: Santa Rosa Misiones vs. San Juan Misiones y San Ignacio vs. Ayolas y, por último, Grupo 11: Cambyreta vs. Coronel Bogado.

Fútbol de Salón Nacional de fútbol de salón
Redacción D10
