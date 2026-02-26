26 feb. 2026
Otros Deportes

Muchos goles en Eliminatorias en el salonismo

Prosigue la intensa disputa en todo el país, buscando calificar para las finales de “Caaguazú 2026".

Febrero 26, 2026 05:37 p. m. • 
Por Redacción D10
Benjamin aceval futbol de salon

Benjamín Aceval consiguió ganar en la zona de bajo Chaco.

Gentileza.

Prosigue la disputa de la etapa de Eliminatorias, rumbo al las finales del Campeonato Nacional de fútbol de salón “Caaguazú 2026”

Por el Grupo 1: Limpio cedió por no presentación a Villa Hayes y Benjamín 5-3. Remansito. Libre: Cerrito.

Grupo 2: Roque Alonso 3-4 Ypacaraí e Itauguá 3-2 Capiatá. Libre: Lambaré.

Grupo 3: Villeta 4-4 Ñemby.

Grupo 4: Itacurubí 1-3 San Bernardino.

Grupo 5: Caazapá 1-1 Tebicuary y Coronel Martínez 1-3 Villarrica.

Grupo 8: Paranaense 2-2 Minga Guazú y Presidente Franco 4-1 Hernandarias.

Grupo 9: Ayolas 4-1 San Juan Bautista y San Ignacio 3-2 Santa Rosa Misiones.

Grupo 11: Carmen del Paraná 6-2 Coronel Bogado. Libre Cambyreta.

En total son 45 federaciones los que pugnan por 20 cupos para las finales en donde ya están clasificados Caaguazú, Coronel Oviedo, Pastoreo y Repatriación.

Redacción D10
