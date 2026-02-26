Muchos goles en Eliminatorias en el salonismo

Prosigue la disputa de la etapa de Eliminatorias, rumbo al las finales del Campeonato Nacional de fútbol de salón “Caaguazú 2026”

Por el Grupo 1: Limpio cedió por no presentación a Villa Hayes y Benjamín 5-3. Remansito. Libre: Cerrito.

Grupo 2: Roque Alonso 3-4 Ypacaraí e Itauguá 3-2 Capiatá. Libre: Lambaré.

Grupo 3: Villeta 4-4 Ñemby.

Grupo 4: Itacurubí 1-3 San Bernardino.

Grupo 5: Caazapá 1-1 Tebicuary y Coronel Martínez 1-3 Villarrica.

Grupo 8: Paranaense 2-2 Minga Guazú y Presidente Franco 4-1 Hernandarias.

Grupo 9: Ayolas 4-1 San Juan Bautista y San Ignacio 3-2 Santa Rosa Misiones.

Grupo 11: Carmen del Paraná 6-2 Coronel Bogado. Libre Cambyreta.

En total son 45 federaciones los que pugnan por 20 cupos para las finales en donde ya están clasificados Caaguazú, Coronel Oviedo, Pastoreo y Repatriación.