Daniel Vallejo logra un triunfo histórico en Chile

Daniel Vallejo se clasificó a los octavos de final del Chile Open cortando una sequía de casi 16 años sin victorias nacionales en un circuito ATP.

Febrero 24, 2026 10:11 p. m. • 
Por Redacción D10
Daniel Vallejo logró una victoria histórica en Chile.

Daniel Vallejo sigue haciendo historia al imponerse sin discusión italiano Francesco Passaro por 6-3, 3-3 y retiro en 57 minutos, logrando una victoria que quedará marcada para siempre en el tenis nacional.

Con este resultado, Vallejo clasifica a los octavos de final del Chile Open y sigue escribiendo una página histórica para Paraguay en los torneos ATP.

La última victoria de un tenista paraguayo en la Ronda 1 de un ATP 250 fue la de Ramón Delgado en el ATP de Mumbai 2006.

En la próxima ronda enfrenta al estadounidense Emilio Nava (79°) que está tarde eliminó al italiano Mateo Berrettini.

