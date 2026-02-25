Daniel Vallejo logra un triunfo histórico en Chile

Daniel Vallejo sigue haciendo historia al imponerse sin discusión italiano Francesco Passaro por 6-3, 3-3 y retiro en 57 minutos, logrando una victoria que quedará marcada para siempre en el tenis nacional.

Con este resultado, Vallejo clasifica a los octavos de final del Chile Open y sigue escribiendo una página histórica para Paraguay en los torneos ATP.

La última victoria de un tenista paraguayo en la Ronda 1 de un ATP 250 fue la de Ramón Delgado en el ATP de Mumbai 2006.

En la próxima ronda enfrenta al estadounidense Emilio Nava (79°) que está tarde eliminó al italiano Mateo Berrettini.