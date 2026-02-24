24 feb. 2026
Franco y Paranaense, con victorias en el estreno en Eliminatorias

La lucha arrancó en la zona de Alto Paraná, en donde cuatro equipos pujan por dos cupos directo a las finales.

Febrero 24, 2026 02:29 p. m. 
Por Redacción D10
Presidente Franco

Franco superó de visita a Minga Guazú por 2-0.

Presidente Franco, campeón defensor, y Paranaense, arrancaron su participación en las Eliminatorias para el Nacional de “Caaguazú 2026”, ganando en la zona de Alto Paraná.

Por el Grupo 8, Franco se impuso de visita a Minga Guazú por 2-0, mientras que Paranaense superó a Hernandarias por idéntico marcador, también como visitante.

Posiciones Serie 8: Presidente Franco 2 puntos, Paranaense 2, Hernandarias 0 y Minga Guazú 0.

Otros resultados registrados el lunes 23, por el Grupo 1: Limpio 4-5 Remansito y Benjamín Aceval 2-3 Cerrito. Libre: Villa Hayes. Grupo 2: Mariano Roque Alonso 3-2 Itauguá. Libre: Capiatá.

Grupo 5: Tebicuary 1-1 Villarrica Y Caazapá 2-1 Coronel Martínez. Grupo 7: Amambay 1-1 Horqueta y Concepción 6-0 Capitán Bado. Grupo 9: Santa Rosa M. 2-5 San Juan Bautistay San Ignacio 4-4 Ayolas. Grupo 11: Cambyretã 2-1 Coronel Bogado. Libre: Carmen del Paraná.

Partidos para este martes 24, 21:00: Grupo 2: Lambaré vs. Ypacaraí. Grupo 3: Villeta vs. Ñemby y Villa Elisa vs. San Antonio. Grupo 4: Itacurubí vs. San Bernardino y Altos vs. Caacupé. Grupo 10: Capitán Meza vs. Capitán Miranda y Bella Vista Sur vs. Encarnación.

