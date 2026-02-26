26 feb. 2026
Otros Deportes

Vallejo cae en octavos del ATP 250 de Chile

El paraguayo sucumbió ante el norteamericano Navas, por 2-0 en juego intenso en donde ofreció dura lucha.

Febrero 26, 2026 02:55 p. m. • 
Por Redacción D10
daniel vallejo.jpg

Daniel Vallejo hizo un gran torneo en el Abierto de Australia.

El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo quedó eliminado en la ronda de octavos de final del Abierto de Chile, ATP 250, tras ceder frente al norteamericano Emiliano Nava, por 7-5 y 6-3.

Vallejo ofreció dura lucha, principalmente en la primera manga, pero luego Nava impuso un gran nivel para quedarse con la clasificación a los cuartos de final.

Vallejo cierra su travesía por tierras trasandinas, en donde había logrado dos victorias en la qualy y una en lave principal, rompiendo una sequía de 19 años sin victorias de un paraguayo en este tipo de competiciones.

Tenis Daniel Vallejo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
HBtbvg9WsAAkxjt.jpeg
Otros Deportes
Daniel Vallejo se mete al Main Draw del Chile Open
El tenista paraguayo Daniel Vallejo sigue mostrando su crecimiento, anotándose en el cuadro principal del Chile Open.
Febrero 22, 2026 03:37 p. m.
 · 
Redacción D10
super liga futbol playa
Otros Deportes
Se juega la Etapa 1 de la Superliga de fútbol de playa
La competencia a nivel de clubes en su primera parada cuenta con la participación de ocho equipos.
Febrero 19, 2026 02:39 p. m.
 · 
Redacción D10
tebicuary futbol de salon
Otros Deportes
Muchos goles en la prosecución de las Eliminatorias de fútbol de salón
Arrancó la disputa en otras tres series, en donde 45 federaciones pugnan por 20 cupos para las finales de marzo.
Febrero 19, 2026 02:35 p. m.
 · 
Redacción D10
HBWlBGqbcAQ-3Sb.jpeg
Otros Deportes
Joshua Duerksen marca el ritmo de la jornada
El segundo día de pruebas en Barcelona trajo buenas noticias, con Joshua Duerksen siendo el más rápido.
Febrero 18, 2026 01:04 p. m.
 · 
Redacción D10
Perro lobo juegos olímpicos
Otros Deportes
El perro lobo que cruzó la meta de los Juegos Olímpicos se vuelve viral
El perro lobo que se convirtió este miércoles en el protagonista inesperado de la jornada en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026, al irrumpir en la clasificación del sprint femenino libre por equipos de esquí de fondo, se ha vuelto viral.
Febrero 18, 2026 11:30 a. m.
 · 
Redacción D10
HBEGuzLWcAAgSw7.jpeg
Otros Deportes
Yacaré XV, listo para otro desafío
Yacaré XV, la franquicia de la Unión de Rugby del Paraguay, se prepara para competir en la sexta edición del Super Rugby Américas, la competencia de rugby a nivel profesional que reúne a franquicias de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay.
Febrero 18, 2026 07:56 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más