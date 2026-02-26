Vallejo cae en octavos del ATP 250 de Chile

El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo quedó eliminado en la ronda de octavos de final del Abierto de Chile, ATP 250, tras ceder frente al norteamericano Emiliano Nava, por 7-5 y 6-3.

Vallejo ofreció dura lucha, principalmente en la primera manga, pero luego Nava impuso un gran nivel para quedarse con la clasificación a los cuartos de final.

Vallejo cierra su travesía por tierras trasandinas, en donde había logrado dos victorias en la qualy y una en lave principal, rompiendo una sequía de 19 años sin victorias de un paraguayo en este tipo de competiciones.