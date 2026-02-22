Daniel Vallejo se mete al Main Draw del Chile Open

Adolfo Daniel Vallejo, raqueta número uno de nuestro país, consiguió este domingo su clasificación para el cuadro principal del Abierto de Chile, tras imponerse al portugués Henrique rocha en la segunda ronda del Qualy.

El paraguayo se impuso por 6-4 y 6-2 en 1 hora y 26 minutos de partido, disputado en el Court Jaime Fillol de San Carlos De Apoquindo, Santiago de Chile. Con esto, será la primera en su carrera vez que dispute un main draw de un torneo ATP.

Queda pendiente conocer a su rival en la primera ronda, para el encuentro que será este lunes. El torneo tiene participación de figuras importantes del circuito como el argentino Francisco Cerundolo, el italiano Luciano Darderi (22) y el ex número 6 del mundo Matteo Berrettini (57).